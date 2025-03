Famosa actriz de Harry Potter abre cuenta en OF: “¿Mi objetivo? Pagar todas mis deudas”

Una integrante del elenco de la saga de Harry Potter anunció a través de sus redes sociales la apertura de nueva cuenta de OnlyFans. La actriz describió el tipo de contenido que compartirá en la plataforma exclusiva e incluso dio una pequeña muestra de lo que le espera a quienes se animen a suscribirse.

Jessie Cave, actriz de una de las sagas más populares de todos los tiempos, decidió abrir su cuenta de OnlyFans, hecho que dio a conocer mediante sus redes sociales: “Voy a abrir un perfil de OnlyFans para mi pelo. Únete a mí en este nuevo y extraño viaje”.

La artista de 37 años, que interpretó a Lavender Brown en las películas de hechiceros explicó en su perfil de Substack sus intenciones al iniciar este nuevo proyecto: “Un año, lo intentaré un año. ¿Mi objetivo? Pagar todas mis deudas. ¿Mi objetivo? Hacer que la casa sea segura, cubrir el papel pintado con arsénico/plomo, construir un tejado nuevo, etc”.

Asimismo señaló que el amor propio es uno de sus motores para emprender esta aventura: “¿Mi objetivo? ¿Empoderarme? ¿Mostrar a los que me han juzgado mal en el pasado que no soy tan dulce? Dedicar tiempo a algo que nunca antes había invertido: amor propio. Siento que estoy haciendo algo prohibido, algo un poco desordenado. Me gusta romper el manual de la buena actriz”.

¿Qué tipo de contenido compartirá la actriz de Harry Potter en su cuenta de OnlyFans?

Jessie Cave reveló que no compartirá contenido de índole sexual, sino subirá videos de su cabello mientras lo cepilla: “Los sonidos de cabello de mejor calidad”.

También mencionó que esto podría ser algún tipo de fetiche: “Es fetiche, pero no significa necesariamente sexual”. Y de la misma manera comentó que subirá “Meneos de pelo de la mejor calidad” y “Cosas muy sensuales”.