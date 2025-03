Quevedo listo para regresar a Puerto Rico

La acogida que recibió el artista español Quevedo en Puerto Rico el año pasado, lo motivó para volver a visitar la isla con su “Buenas Noches Tour” el domingo, 4 de mayo, en el Coca Cola Music Hall.

“Fue una experiencia muy bonita, me gustó mucho en el tour “Donde Quiero Estar”. La verdad que este año tengo muchas ganas de volver porque fue una experiencia muy bonita, me encanta estar aquí, me encanta cómo me recibe la gente de aquí”, expresó en entrevista virtual con El Calce y Metro Puerto Rico.

Pedro Luis Domínguez Quevedo, nombre de pila del artista, citó a Puerto Rico como inspiración para su música. “Siempre me ha servido de mucha inspiración todo lo que ha significado el género urbano aquí”.

Aunque fue a penas un año de su concierto “Donde Quiero Estar”, el rapero de 23 años aseguró que será una experiencia completamente diferente.

Asimismo, explicó que pudiera ser muy cercano, pero es porque Puerto Rico fue parte de la última etapa de su gira anterior en enero del 2024, y luego en noviembre lanzó el disco “Buenas Noches”.

Durante su paso por el Coca Cola Music Hall en el 2024, Quevedo trajo como sorpresa a Mora para su artista invitado. Aunque, no quiso contestar sobre si va a tener artistas para esta ocasión, su reacción a la pregunta delató la respuesta.

“Prefiero no decir nada. La gente que vaya el 4 de mayo verá”, contestó con una sonrisa.

Buenas Noches

Sobre su álbum más reciente, Quevedo detalló que le sirvió de inspiración los lugares que visitó mientras estuvo de gira. Si tuviera que resumir el disco, recomendó escuchar “Kassandra”, “Chapiadora.com”, y “Que Asco de Todo”.

Uno de los temas que le pudiera resaltar a la fanaticada boricua es el tema “Amaneció” junto a De La Rose y De La Ghetto, la única colaboración con puertorriqueños en el álbum.

Quevedo compartió que ha tenido una buena relación con el exponente De La Ghetto, y cuando hizo “Amaneció” sabía que debía contar con la colaboración del boricua.

No obstante, detalló que sentía que le hacía falta una voz adicional, y relató que, para ese entonces, escuchaba mucho la música de De La Rose.

“Yo sentía como que esa canción tenía que ser con varias personas, y cuando De La Rose empezó a sonar en España […] siempre me encantó su voz”, mencionó.

La interacción entre el español y la puertorriqueña se dio a través de la red social de Instagram cuando Quevedo vio a De La Rose compartir una de sus canciones.

“Se me ocurrió como ese punto de decir ‘y si le mando este tema [Amaneció] a ver si le gusta’ y así tengo como una persona como una leyenda de Puerto Rico como lo es De La Ghetto que lleva 15 años en la escena y De La Rose que acaba de romper”, abundó.

Mira la entrevista completa: