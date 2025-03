Destacados músicos puertorriqueños protagonizarán épico encuentro con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) anunció la celebración de su esperado Concierto Clásico 9 este próximo sábado, 15 de marzo de 2025, a las 7:00 de la noche en la prestigiosa Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Bajo la batuta del renombrado Guillermo Figueroa, ex director titular de la OSPR, esta velada promete ofrecer una experiencia musical inolvidable. Como parte del programa, el público tendrá el privilegio de disfrutar del talento del destacado guitarrista puertorriqueño Iván Rijos, quien deleitará con su virtuosismo inigualable.

“La participación de los maestros Guillermo Figueroa e Iván Rijos en esta presentación reafirma nuestro compromiso de destacar el talento excepcional de nuestros artistas puertorriqueños y de ofrecer a nuestro público espectáculos de la más alta calidad. Esta será una noche que quedará en la memoria de todos los amantes de la música clásica con piezas insignes de Beethoven, Elgar y Castelnuovo-Tedesco. Les extendemos una invitación para que formen parte de este gran concierto memorable” expresó Melissa Santana, directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales.

El concierto comenzará con “Cockaigne, Op. 40 (In London Town)” de Edward Elgar, una obertura vibrante que captura el espíritu de la Londres de finales del siglo XIX, transportando a la audiencia a través de un cautivador paisaje sonoro lleno de vida urbana y la calma de la naturaleza. La noche continuará con Iván Rijos interpretando el célebre Concierto para guitarra núm. 1 en Re mayor, Op. 99 de Mario Castelnuovo-Tedesco, una obra maestra del repertorio guitarrístico. Compuesta especialmente para Andrés Segovia, esta pieza destaca por su lirismo y la brillantez técnica de su ejecución, logrando un diálogo exquisito entre la guitarra y la orquesta. La velada culminará con una de las joyas más emblemáticas de la música clásica: la Sinfonía núm. 3 en Mi bemol mayor, Op. 55 “Heroica” de Ludwig van Beethoven. Esta sinfonía monumental marcó un hito en la historia de la música occidental, revolucionando el género sinfónico con su audaz estructura, su profundidad emocional y su trascendencia histórica.

Iván Rijos es un destacado guitarrista puertorriqueño que ha combinado su talento como concertista con su labor como catedrático de guitarra en prestigiosas instituciones como la Universidad de Puerto Rico y conservatorios en Boston, Maryland y Arizona. Ha ganado importantes competencias en festivales de guitarra en lugares como Arizona, España, Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico. Su virtuosismo lo ha llevado a escenarios de renombre internacional, como el Carnegie Hall en Nueva York, el Auditorio Nacional de Madrid y otros, donde también ha colaborado con orquestas sinfónicas de diversos países.

Por su parte, el reconocido director, violinista y violista Guillermo Figueroa es director principal de la Orquesta Sinfónica y Coro de Santa Fe, Nuevo México. También dirige el festival Music in the Mountains en Colorado y la Lynn Philharmonia en Florida. En Albuquerque fundó el aclamado Figueroa Music and Arts Project. Anteriormente fue titular de la Sinfónica de Nuevo México y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, con la cual alcanzó éxitos en Carnegie Hall en 2003, Kennedy Center en 2004 y España en 2005. Como director invitado, se ha presentado con numerosas sinfónicas y orquestas alrededor del mundo. En su faceta de violinista, Figueroa ha sido nominado para el premio Latin Grammy.

Los boletos para el Concierto Clásico 9 están disponibles en Ticketera, Ticket Center y en la boletería del CBA.