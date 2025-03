Animadora cuenta cómo fue el corre y corre que se formó tras arresto de Aleska

La animadora de La Casa de los Famosos, Jimena Gallego, explicó cómo fue el tenso momento ocurrido en el estudio en medio del arresto de Aleska Génesis luego de ser eliminada de La Casa de los Famosos “All-Stars”.

Según explicó en el programa Alexandra a las 12 (Telemundo), la animadora no sabía lo que estaba pasando, pero notó la tensión que había entre el equipo de producción. Además, indicó que las autoridades la estaban esperando a las afueras de la casa donde se graba el programa de telerrealidad.

“Todo fue muy rápido, porque terminamos el show, ella queda eliminada. Hay que aclarar que ella está nominada desde el jueves y que las autoridades están viendo un programa de televisión como lo ve todo el mundo, ellos seguramente estaban esperando por si fuera o no eliminada de la casa. Si hubiese seguido, necesitarían una orden de cateo que es diferente a la orden que traían ellos”, expresó.

La animadora indicó que percibió un ambiente de angustia y que el personal le solicitó que se cambiara rápidamente en su camerino debido a la situación que estaba ocurriendo.

“Todo el mundo estaba corriendo, veo caras de angustia. Luego una chica de producción me dice que me cambiara rápido y saliera. Me dicen que está llegando la fiscalía para llevarse a Aleska, yo sentí que el alma se me fue al piso”, expresó.

Gallego también explicó que se quedó esperando para realizar la entrevista a la concursante eliminada que se realiza todos los lunes luego de la eliminación. Al mismo tiempo que aseguró que “el alma se le fue al piso” cuando se enteró del arresto.

Las autoridades mexicanas detuvieron a la modelo venezolana tras ser eliminada del programa “La Casa de los Famosos”. Según se ha informado, personal de la Fiscalía de México llegaron hasta los estudios de Endemol, donde se graba el programa, para detener a Aleska, quien estaba nominada junto a Carlos “Caramelo” Cruz, Paty Navidad, Luca Onestini y Lupillo Rivera.

Esta orden de arresto se dio luego que hace unos años Aleska fuera acusada junto a su hermana Michell Roxana por robo de dinero y tres relojes, valorados en 10 millones de pesos mexicanos.

Las acusaciones fueron hechas por el empresario Javier Rodríguez, conocido como “el zar de los casinos”.