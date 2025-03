“La Guernica Machista” y su mensaje antiabuso

Inspirada por ‘Guernica” de Pablo Picasso, la obra “La Guernica Machista” de la artista Ida Gutiérrez Rosario hace un llamado en contra de la violencia de género.

Gutiérrez Rosario, natural de Guaynabo, recreó la obra de Picasso como un homenaje a las víctimas de violencia de género, e ilustró cinco mujeres que encarnan diversos estados en los que una víctima de violencia de género pudiese estar al denunciar su agresor.

Desde el uso del verde y el violeta como símbolos de resistencia hasta la consigna a la izquierda del cuadro, la obra es dedicada a “aquellas que buscaron ayuda y no la recibieron, aquellas que sus hijos quedaron huérfanos por culpa de otro, aquellas que sobreviven con miedo a caminar sin libertad por las calles y a aquellos familiares que viven en angustia por ellas”, aclaró la artista.

Angustiada por los 29 feminicidios sucedidos a lo largo de 2024, Gutiérrez Rosario empezó la obra el año pasado porque sentía que “tenía que hacer algún tipo de denuncia” al respecto.

Ida como educadora y sobreviviente

Durante su trayectoria artística, la guaynabeña ha sido inspirada por los nombres más grandes del arte, como Joan Miró y Vincent Van Gogh, al igual que sus profesoras en la Escuela de Artes Plásticas, donde obtuvo un bachillerato en pintura con un grado menor en cerámica.

Profesionalmente, Gutiérrez Rosario ha concentrado sus esfuerzos en la educación artística para ayudar a sus estudiantes a encontrar su voz en el campo. Asimismo, su enfoque educativo busca que sus alumnos logren transmitir la alegría y la felicidad en sus trabajos.

“No conforme a todo lo que yo he vivido, siempre he tenido una actitud positiva, siempre he sido una mujer alegre, ante todas las circunstancias, siempre he tratado de ser una mujer de esa forma, y en mi obra general”, narró.

Además de brindarle una plataforma donde su estudiantado pueda expresarse libremente, el arte también ha sido su sanación. Como sobreviviente de cáncer y violencia doméstica, Gutiérrez Rosario puntualiza que “el arte es sanador”.

“Al ser sobreviviente de lo que sea, de enfermedad, violencia doméstica, de depresión, de la enfermedad que tú tengas, el arte es sanador”, abundó la artista.

El surgimiento de “La Guernica Machista”

Cuando creó “La Guernica Machista”, por otro lado, invocó sus sentimientos de frustración hacia las mujeres que no se les ha hecho justicia por sus vivencias de abuso.

“En este caso, trabajé de una forma que realmente yo no siempre trabajo, porque trabajé con una emoción muy fuerte, trabajé con la emoción de lo que yo leía, y de lo que yo había sentido también, o sea, yo tenía que transmitir esa fuerza para provocar una reacción al espectador, y pues traté de hacerlo con imágenes”, expresó sobre su proceso de confección.

Similarmente, en la pieza, la artista multidisciplinaria simboliza a “la dama de la justicia” como un ser mítico, o sea, como un hito inalcanzable para muchas mujeres cuando denuncian violencia doméstica.

“La justicia pudiese ser representada o vista por algunas personas por sus experiencias, como algo fantasioso, algo que no es real, pero en otros momentos otras personas que puedan haber tenido una experiencia que sí es real, y por eso esas figuras están en contraparte”, explicó Gutiérrez Rosario sobre su visión justicia en el cuadro y el contraste entre personajes.

Específicamente, la educadora artística afirma cómo la eliminación de trato cruel como causa de divorcio del Código Civil también fue motivo para canalizar su inquietud, ya que considera que “el estado está escondiendo al agresor”.

Al transformar su trayecto artístico con “La Guernica Machista”, la artista espera crear más pinturas con temáticas feministas. Siguiendo la vena de la violencia doméstica, le interesa explorar cómo la niñez, a escala global, puede cargar con “culpas de adultos” como resultado de estar expuestos a abuso doméstico.

Para Gutiérrez Rosario, las palabras de aliento que le brindó su mamá son centrales en sus procesos creativos; con su legado artístico, espera extender ese mismo sentimiento hacia sus hijos, Valentina, Isabella y Rodrigo.

“Esa mujer que yo tuve en mi madre, quiero ser esa mujer para mis hijos”, sostuvo la maestra.