Joven gana certamen de recitación de poesía en Puerto Rico

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que Sarah Lu Xu, estudiante del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM), se coronó campeona de la edición 2025 del certamen estudiantil de recitación de poesía en inglés Poetry Out Loud Puerto Rico (POLPR).

Con este logro, Lu Xu representará a Puerto Rico en la competencia nacional en Washington DC.

El evento, coordinado por el ICP con el apoyo del National Endowment for the Arts (NEA) y The Poetry Foundation, reunió a estudiantes de escuelas públicas y privadas en un esfuerzo por fomentar el estudio de la poesía y fortalecer destrezas de expresión oral y liderazgo.

En esta 17ma edición de POLPR, Mariana Lafuente Lomba, de The Palmas Academy en Humacao, obtuvo el segundo lugar. Entre las finalistas también destacaron Zury A. Rivera Peñaloza de Saint Francis School en Carolina; María Mercedes Méndez Cruz de Saint John’s School en San Juan; Daniela Hermina Santiago del Colegio Nuestra Señora del Carmen en Hatillo; y Amaia Fiol Collazo de Baldwin School of Puerto Rico en Guaynabo.

“Felicitamos a todos los estudiantes que participaron en Poetry Out Loud, quienes han demostrado compromiso y dedicación en las artes. Hoy, con una nueva ganadora, seguimos comprometidos con nuestra misión de promover el arte y la cultura entre las nuevas generaciones”, expresó José Camuy, director de la Oficina de Apoyo a las Artes del ICP.

Antes de su viaje a la competencia nacional, Lu Xu y sus compañeros de POLPR participarán en varios eventos locales. El domingo 6 de abril de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., se presentarán en el Distrito T-Mobile en San Juan, mientras que el Recital Poético POLPR se llevará a cabo el sábado 19 de abril de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Museo Porta Coeli en San Germán. Ambos eventos serán gratuitos y abiertos al público.

Lu Xu viajará a Washington DC con los gastos pagos para competir con otros 54 estudiantes de los Estados Unidos y sus territorios. Además, su escuela recibirá $500 para la compra de libros o materiales de poesía. El primer finalista recibirá $100, y su escuela recibirá $200 para adquisición de publicaciones. La gran final se celebrará del 5 al 7 de mayo en Washington DC, con premios que ascienden a $50 mil dólares incluyendo una beca de $20 mil dólares.

Este año, por primera vez, los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en varios “POL Bootcamps” en diferentes escuelas de la isla, incluyendo Baldwin School, Saint John’s School y la Escuela San Germán Interamericana. Estas sesiones de preparación ofrecieron a los estudiantes la oportunidad de foguearse y mejorar su desempeño antes de la competencia.

Poetry Out Loud es un programa educativo que fomenta el estudio de la poesía mediante materiales gratuitos y competencias de declamación en escuelas secundarias. Además de enriquecer el conocimiento literario, el programa ayuda a los estudiantes a fortalecer sus destrezas de expresión, confianza y liderazgo.