Estos son los primeros actores en la mira para la esperada serie de Harry Potter en HBO

De acuerdo con información del medio Deadline, HBO está cerrando negociaciones con los primeros actores para su adaptación televisiva de la icónica saga Harry Potter.

La actriz nominada al Oscar y al Emmy, Janet McTeer, se encuentra en conversaciones para interpretar a la profesora Minerva McGonagall, mientras que el nominado al Emmy, Paapa Essiedu, está a punto de cerrar su contrato para dar vida a Severus Snape.

Ambos se unirían a John Lithgow, quien, como se informó previamente, interpretará a Albus Dumbledore.

HBO ha mantenido cierta exclusividad en torno a los detalles de producción.

“Apreciamos que una serie de tan alto perfil genere especulación y rumores”, expresó la cadena en un comunicado.

“A medida que avancemos en la preproducción, confirmaremos detalles solo cuando los acuerdos estén finalizados”.

La serie, que se desarrollará “a lo largo de una década”, cuenta con Francesca Gardiner como guionista y showrunner, mientras que Mark Mylod fungirá como director y productor ejecutivo.

Asimismo, HBO ha prometido una “adaptación fiel” de los libros de J.K. Rowling y fidelidad a las edades canónicas de los personajes. Conforme a Deadline, Gardiner aseguró en un evento de HBO Max en Londres que Snape será representado con 31 años, al igual que los Dursley, quienes serán mucho más jóvenes que en las películas.

Esto explica la elección de Essiedu, de poco más de 30 años, para encarnar al profesor de Pociones, un rol que protagonizó Alan Rickman en la saga original. Por su parte, McTeer tiene una edad similar a la que tenía Maggie Smith cuando fue seleccionada para interpretar a la estricta jefa de la casa Gryffindor.

La producción de la serie se llevará a cabo en los estudios Warner Bros. de Leavesden, los mismos donde se filmaron las películas. Se espera su estreno en HBO a finales de 2026 o principios de 2027. Hasta el momento, 32,000 jóvenes han enviado audiciones para interpretar a los protagonistas Harry, Hermione y Ron, aunque los elegidos aún no han sido anunciados.

McTeer, conocida por su trabajo en Into the Storm, Ozark y Kaos, ha sido nominada al Oscar por Tumbleweeds y Albert Nobbs. Próximamente aparecerá en Mission: Impossible “The Final Reckoning”.

Por su parte, Essiedu ha brillado en series como I May Destroy You y The Lazarus Project, además de protagonizar la película The Outrun, estrenada en el Festival de Sundance 2024.