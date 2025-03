LCDLF All-Stars: Caramelo confiesa que nunca le han celebrado un cumpleaños

En una conversación con Niurka Marcos y Manelyk González, Carlos Cruz “Caramelo” realizó una confesión que ha conmovido las redes sociales.

El integrante de la quinta temporada de “La Casa de los Famosos All-Stars” reveló que nunca le han celebrado un cumpleaños, ni le han regalado un bizcocho.

El dominicano además detalló que la única fotografía que tiene de pequeño junto a un “pastel” de cumpleaños fue en la fiesta de otro niño.

“Nunca me han celebrado cumpleaños a mí... Nunca me han hecho un pastel a mí. Nunca he sopla’o velas”, relató.

En respuesta a ello, González y Marcos aseguraron que le realizarán una celebración dentro del reality show y que decidirán quiénes más podrán participar.

¿Quién es “Caramelo”?

“Caramelo” es un joven de ascendencia dominicana que vive en Nueva York.

Se hizo famoso en las plataformas digitales por su carisma mientras labora como conductor de la empresa de transporte de paquetes United Parcel Service (UPS).

Adicional, brinda consejos fitness a sus seguidores.

Antes de ser influencer, fue parte del equipo de béisbol Toronto Blue Jays, el cual tiene sede en Toronto, Canadá.

En el juego siguen 19 habitantes luego de las eliminaciones de Salvador Zerboni, Valentina Valderrama, Varo Vargas y Nacho Casano.

A partir del lunes 10 de marzo, el programa de telerrealidad comenzará a transmitirse a las 7:00 p.m.

Los martes, La Casa continúa a las 11:30 p.m., después de Telenoticias. Los domingos, podrás seguir viéndola a las 7:00 p.m., pero por Punto 2.