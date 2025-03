Lito desmiente a Raphy Pina: “No me regaló el catálogo”

Lito MC Cassidy, mejor conocido por el dúo “Lito y Polaco”, acudió a sus redes sociales para desmentir a su exmanejador, Raphy Pina, tras decir en una entrevista digital que le regaló su catálogo musical.

Fue a través de un video de cinco minutos, que colgó en su cuenta de Instagram, donde el rapero publicó lo que llamó una “nota aclaratoria con mucho respeto”.

Rafael Sierra Pascual, su nombre de pila, apuntó que Pina violó los acuerdos de confidencialidad que llegaron en el tribunal hace 12 años.

“No fui yo quien pidió llegar a un acuerdo, fue Pina y sus abogados quienes en el día del juicio, solicitaron llegar a un acuerdo en la oficina del juez. Pina ofreció producir un disco y manejar mi carrera como parte del trato, y las ganancias de ese disco iban a ser totalmente mías”, indicó el boricua.

Continuó: “Sin embargo, cuando llegó el momento de entregar el disco ´Historias de la calle´, yo creo que eso fue como para el 2012 o 2013, las cosas no se dieron como se había acordado, surgieron desacuerdos entre nosotros, y esa situación me llevó a la conclusión que esos acuerdos no iban a estar bien. Los acuerdos establecidos no iban a funcionar”.

Por esa razón, regresó al tribunal buscando una solución, puesto que “no se entendían”. Supuestamente, Pina le ofreció un acuerdo sobre el catálogo para satisfacer la deuda por la que lo demandó, pacto que aceptó.

“Quiero dejar algo bien claro, yo no he vendido el catálogo de Lito y Polaco a ninguna disquera, y si hoy le puede parecer que vivo bien, a Pina, o quien sea, es con mi propio sacrificio, por los negocios que hago, tanto para mi carrera como solista, como para mis proyectos profesionales y personales. Pero si algún día decido vender el catálogo de Lito y Polaco, yo lo voy a hacer con todo el derecho porque ese catálogo me lo gané con mucho sacrificio en los tribunales”, precisó.

Asimismo, detalló que si desea vender el catálogo en algún momento, lo hará porque “me lo gané en el tribunal con mucho sacrificio”.

“Raphy Pina no me regaló el catálogo, después de cinco años de batallar solo, en los tribunales, con Pina, después de faltarnos el respeto. Con más madurez, lamento muchas de las cosas, y entiendo que el camino legal hubiese sido perfecto y mata muchas fricciones”, afirmó.

Finalmente, dijo que no tiene problemas con nadie, no está buscando confrontación y, en su momento, consideró al exmanejador como su “amigo”.

“Estoy en otra página, y esa no es mi intención, jamás y nunca es mi intención de entrar en guerra o confrontación con nadie. Al contrario, si sirvo de ayuda, cuentan conmigo, si es para problemas, ni me llamen”, concluyó Lito.

Fue en una entrevista en el podcast de Chente Ydrach que el empresario expresó que le regaló las grabaciones originales a Sierra Pascual de cuando era solista y cuando formaba parte del dúo.

La razón que dio fue que quería evitar una controversia legal que surgió con la canción “La noche triste” de Rakim y Ken-Y.