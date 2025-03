Momentos clave de los Oscar, de la emotiva victoria de Zoe Saldaña al deseo de Kieran Culkin

Hubo muchos rostros sonrientes en los Oscar, pero uno destacó especialmente: Sean Baker vio cómo su película “Anora” obtenía el máximo galardón cinematográfico, así como otros cuatro premios. Su protagonista, Mikey Madison, se coronó como mejor actriz.

Veintidós años después de ganar el premio al mejor actor por “The Pianist” (“El pianista”), Adrien Brody volvió a ganar el mismo Oscar por su interpretación de otro sobreviviente del Holocausto en “The Brutalist” (“El brutalista”) de Brady Corbet. Y logró lo que muchos no consiguen, callar la música con la que los ganadores son retirados del escenario ¡por segunda vez en su carrera!

El domingo, los bomberos que lucharon contra los recientes incendios forestales fueron aplaudidos, Mick Jagger entregó el Oscar a la mejor canción original y John Lithgow tuvo la tarea de parecer “un poco decepcionado” cuando los discursos fueron largos. Uno de los invitados más relucientes fue Timothée Chalamet, literalmente. Su traje amarillo recibió más de un comentario.

A continuación, algunos de los momentos destacados de la noche:

Orgullosa hija de padres inmigrantes

Zoe Saldaña era la favorita para ganar en la categoría de actriz de reparto, pero eso no disminuyó su emotiva victoria.

Tras aceptar el Oscar por su trabajo en “Emilia Pérez”, Saldaña habló entre lágrimas sobre su familia y su abuela durante su discurso.

“Mi abuela llegó a este país en 1961, soy una orgullosa hija de padres inmigrantes”, dijo. “Con sueños y dignidad y manos trabajadoras. Y soy la primera estadounidense de origen dominicano en aceptar un Premio de la Academia. Y sé que no seré la última. Eso espero. El hecho de que esté recibiendo un premio por un papel en el que pude cantar y hablar en español, mi abuela, si estuviera aquí, estaría encantada”.

El galardón llega después de que Saldaña arrasara en la temporada de premios, llevándose el Globo de Oro, un Critics’ Choice, un BAFTA y un SAG por interpretar a la abogada mexicana Rita Mora Castro.

El presentador Conan O’Brien pasó a un segundo plano en el número de apertura de los Oscar, cediendo la palabra a un popurrí musical de 8 minutos con el tema de “El mago de Oz” dirigido por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Grande, con un vestido rojo brillante, interpretó una versión de “Somewhere Over the Rainbow” de “The Wizard of Oz”. Luego, Erivo, con un vestido blanco con adornos florales, subió al escenario para cantar una asombrosa interpretación de “Home” de “The Wiz”. Se unieron para “Defying Gravity” de “Wicked”, con Grande besando la mano de Erivo.

Los Ángeles, que recientemente fue azotada por los incendios forestales, en esta noche, reemplazó a Oz, con el gráfico “We Love LA” después de que las estrellas terminaran su interpretación. El espectáculo comenzó con un popurrí de momentos cinematográficos que tienen a Los Ángeles como telón de fondo, incluyendo “La La Land”, “Straight Outta Compton” (“Letras Explícitas”), “Iron Man 2” y “Mulholland Drive”.

Luego fue el turno de O’Brien, que cómicamente emergió, junto con un zapato perdido, del interior del cuerpo de Demi Moore, en una versión de su película “The Substance” (“La sustancia”).

Una discusión familiar muy pública

Al recibir un premio Emmy en enero de 2024, Kieran Culkin aprovechó su tiempo en el escenario para rogarle a su esposa que tuviera más hijos. La pareja tiene dos, Kinsey Sioux y Wilder Wolf. “Dijiste que tal vez si ganaba”, dijo, descaradamente.

El domingo, elevó la exigencia.

Culkin, desde el escenario de los Oscar, repitió la historia y luego dijo que él y Jazz Charton hicieron un trato en el estacionamiento de los Emmy: si él ganaba un Oscar, ella no solo le daría un tercero, sino que podrían planear un cuarto.

“Solo tengo que decirte esto, Jazz, amor de mi vida, tú de poca fe”, dijo mientras la multitud se emocionaba. “Sin presión, te amo. Lamento mucho haber hecho esto de nuevo. Ahora vamos a ponernos manos a la obra con esos chicos, ¿qué dices?

El momento tuvo eco más tarde en la noche cuando la directora de “I’m Not A Robot”, Victoria Warmerdam, dijo que no estaba siguiendo el ejemplo de Culkin.

“A mi productor y compañero de vida, Trent: no voy a tener a tus bebés por esta estatuilla”, dijo después de ganar el premio a mejor cortometraje de ficción.

007 es celebrado por estrellas

No hubo ninguna película de James Bond nominada en 2024, pero hubo una gran sección de James Bond en los Oscar que consumió bastante tiempo de la gala.

Para honrar el paso de la dirección creativa de la franquicia a Amazon, tres cantantes, Lisa, Doja Cat y Raye, cantaron cada una tema diferente de 007. Lisa cantó “Live and Let Die”, Doja Cat abordó “Diamonds Are Forever” y Raye hizo “Skyfall”.

Amazon MGM anunció el jueves que el estudio tomó las riendas creativas de 007 después de décadas de control familiar. Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, quienes tenían derechos sobre la propiedad intelectual de Bond desde hace mucho tiempo, dijeron que pasarían la estafeta. El domingo, Halle Berry les agradeció por ser el “corazón y el alma” de Bond.

El homenaje comenzó con la nominada a “The Substance”, Margaret Qualley, con un vestido rojo, subiendo al escenario para bailar acrobáticamente con un grupo de bailarines masculinos al ritmo de James Bond.

Gene Hackman es recordado

Morgan Freeman hizo un discreto homenaje a un amigo: Gene Hackman

Freeman, quien protagonizó dos películas junto a Hackman, inició la sección “in memoriam” con una nota solemne sobre Hackman, quien fue encontrado muerto la semana pasada junto a su esposa.

“Esta semana, nuestra comunidad perdió a un gigante. Y perdí a un querido amigo, Gene Hackman”, comenzó Freeman en su discurso. “Tuve el placer de trabajar junto a Gene en dos películas, ‘Unforgiven’ (‘Los imperdonables’), y ‘Under Suspicion’ (‘Bajo sospecha’). Como todos los que alguna vez compartieron una escena con él, aprendí que era un intérprete generoso y un hombre cuyos dones elevaban el trabajo de todos”.

“Gene siempre decía: ‘No pienso en el legado. Solo espero que la gente me recuerde como alguien que trató de hacer un buen trabajo’”, continuó Freeman. “Creo que hablo por todos nosotros cuando digo: ‘Gene, serás recordado por eso y mucho más’. Descansa en paz, amigo mío”.

La sección “in memoriam” honró también a luminarias como Terri Garr, Donald Sutherland, Louis Gossett Jr, Shelley Duvall, David Lynch, Bob Newhart, Gena Rowlands, Maggie Smith y James Earl Jones. Otra sección aparte de la ceremonia sirvió para celebrar al fallecido Quincy Jones.

Cómo detener la música de cierre

Ha sido un tormento interminable para los ganadores de todo el mundo cada vez que escuchan una música que empieza a subir de volumen. La señal significa una cosa: Deja de hablar y retírate del escenario.

Brody tuvo una respuesta novedosa a la música el domingo. Miró severamente a la cámara y dijo: “Estoy terminando, por favor apaguen la música. Ya he hecho esto antes. Gracias. No es mi primera vez, pero seré breve”.

Era verdad. Brody ganó el Oscar en 2003 por “The Pianist” (“El pianista”), cuando famosamente besó a Halle Berry en el escenario (en la versión 2025 de los Oscar fue Berry quien lo besó en la alfombra roja).

Aquella vez su táctica fue suplicar clemencia a los productores cuando la música empezó a sonar durante su emotivo discurso.

“Un segundo, por favor. Un segundo. Córtalo. Sólo tengo una oportunidad para hacer esto”, dijo Brody. “No he dicho más de cinco nombres”. Continuó hablando por más de un minuto.

