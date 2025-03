Millie Bobby Brown responde a las críticas de que se ve mucho más mayor para su edad

La actriz Millie Bobby Brown está nuevamente en el ojo del huracán, pero por los motivos equivocados. La estrella que conquistó al mundo con su papel de Eleven en Stranger Things, tomó sus redes para denunciar y responder al acoso que está recibiendo debido a su apariencia física.

A través de un video en Instagram, la joven de 21 años denunció cómo ciertos medios y periodistas se han enfocado en criticar su evolución física, olvidando que, al igual que cualquier persona, ella también crece y cambia con el tiempo.

¿Qué dijo Millie Bobby Brown sobre las críticas a su apariencia?

En su mensaje, la actriz expresó su frustración por la obsesión de ciertos sectores de la prensa en analizar cada detalle de su físico. “Es perturbador que se dediquen a diseccionar mi cara, mi cuerpo, mis elecciones” , comentó. Además, señaló la ironía de que algunos de estos artículos fueran escritos por mujeres, lo que, según ella, agrava aún más la situación, ya que en lugar de apoyar y elevar a otras mujeres, optan por derribarlas para obtener clics.

Brown enfatizó que no va a disculparse por crecer y convertirse en la mujer que es hoy. “ Me niego a disculparme por cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento ”, afirmó. También hizo un llamado a la sociedad para reflexionar sobre por qué la reacción inmediata es criticar en lugar de elogiar, instando a todos a ser más amables y comprensivos, no solo con ella, sino con todas las jóvenes que merecen crecer sin el temor de ser destrozadas por simplemente existir.

Esta no es la primera vez que la joven actriz enfrenta comentarios sobre su apariencia. Anteriormente, tras publicar una selfie en Instagram, recibió críticas por lucir “mayor”. En esa ocasión, respondió de manera tajante: “¡Las mujeres crecen! No me arrepiento de ello”.