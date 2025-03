La historia de una Cenicienta de club desnudistas, “Anora”, gana el Oscar a mejor película

“Anora”, una historia de Cenicienta en un club de desnudistas sin el final de un cuento de hadas, fue coronada como mejor película en la 97a edición de los Premios de la Academia el domingo, entregando al melodrama de Sean Baker ambientado en Brooklyn el máximo galardón de Hollywood.

En una temporada de Oscar muy fluctuante, “Anora”, la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, emergió como la improbable favorita. La historia de Baker sobre una bailarina erótica que se fuga con el hijo de un oligarca ruso -inusualmente explicita para una ganadora a la mejor película- se hizo por solo 6 millones de dólares.

Pero los votantes del Oscar que evitaron contendientes como exitosas en taquilla como “Wicked” y “Dune: Part Two” (“Duna: Parte Dos”), agregaron a “Anora” a una serie de recientes ganadoras de mejor película independientes, incluidas “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), “CODA” (“CODA: Señales del corazón”) y “Nomadland”. “Anora” se llevó a casa cinco grandes premios, incluyendo cuatro para su director independiente. Baker ganó los Oscar de mejor dirección, mejor guion y mejor edición.

Para una industria cinematográfica que ha sido transformada por el streaming y humillada por la turbulencia económica, Baker y “Anora” personificaron una especie de pureza cinematográfica. En la campaña, Baker pidió el regreso a un estreno teatral exclusivo de 90 días.

“¿Dónde nos enamoramos de las películas? En el cine”, dijo Baker el domingo. “Cineastas, sigan haciendo películas para la gran pantalla”.

Al ganar personalmente cuatro premios Oscar el domingo, Baker empató la marca de Walt Disney, quien ganó por cuatro películas diferentes en 1954. Que Baker y Disney compartan el récord es irónico; “The Florida Project” (“El proyecto Florida”) de Baker se desarrolló en un motel de bajo presupuesto de Florida a la sombra de Disneyland.

“¡Larga vida al cine independiente!”, gritó Baker desde el escenario del Teatro Dolby.

Otros premios repartidos

Ocho de las 10 nominadas a mejor película se llevaron al menos un premio en una ceremonia animadamente presentada por Conan O’Brien, que favoreció el canto y el baile sobre las declaraciones políticas contundentes. Los premios de actuación fueron para Madison, Adrien Brody, Kieran Culkin y Zoe Saldaña.

Veintidós años después de ganar el Oscar a mejor actor por “El Pianista”, Brody ganó el mismo Oscar nuevamente por su interpretación como otro sobreviviente del Holocausto en “The Brutalist” de Brady Corbet. Su victoria se dio sobre Timothée Chalamet de “A Complete Unknown” (“Un completo desconocido”), quien tenía la la oportunidad de convertirse en el actor más joven en ganar el premio, un récord que pertenece a Brody.

“Estoy aquí una vez más para representar los traumas persistentes y las repercusiones de la guerra y la opresión sistemática, así como del antisemitismo y el racismo”, dijo Brody. “Rezo por un mundo más saludable, feliz e inclusivo. Si el pasado puede enseñarnos algo, es que no debemos permitir que el odio quede sin control”.

Madison ganó el premio a mejor actriz por su actuación revelación en “Anora”, una victoria que se dio sobre la favorita de la categoría, Demi Moore de “The Substance” (“La sustancia”). Tanto ella como Baker hablaron, como lo hicieron en el Festival de Cine de Cannes donde “Anora” ganó la Palma de Oro, sobre honrar las vidas de las trabajadoras sexuales.

La agobiada película de Netflix, “Emilia Pérez”, la principal nominada de la noche, se llevó a casa dos premios: mejor canción y mejor actriz de reparto, para Saldaña, después de que un escándalo causado por tuits ofensivos de la estrella Karla Sofía Gascón afectara sus posibilidades.

“Soy una orgullosa hija de padres inmigrantes con sueños, dignidad y manos trabajadoras”, dijo Saldaña. “Soy la primera estadounidense de origen dominicano en aceptar un Premio de la Academia, y sé que no seré la última”.

Una victoria esperada y una sorpresa

El primer premio de la noche, presentado por Robert Downey Jr., fue para Kieran Culkin como mejor actor de reparto. Culkin había avanzado fácilmente a lo largo de la temporada, recogiendo premio tras premio, por su actuación junto a Jesse Eisenberg en “A Real Pain” (“Un dolor real”).

“No tengo idea de cómo llegué aquí”, dijo Culkin, “solo he estado actuando toda mi vida”.

La mayor sorpresa al principio llegó en la categoría de mejor película animada. “Flow”, la película letona muda, superó a “The Wild Robot” (“Robot salvaje”) de DreamWorks Animations. La victoria de “Flow”, una parábola ecológica sobre un gato en un mundo inundado, fue el primer Oscar en la historia para una película letona.

“Gracias a mis gatos y perros”, dijo el director Gints Zilbalodis al aceptar el premio.

“Wicked” y “The Brutalist” ganan dos cada una

Las estrellas de “Wicked”, Ariana Grande y Cynthia Erivo, dieron inicio a la ceremonia con un tributo a Los Ángeles tras los incendios forestales que devastaron la metrópoli del sur de California a principios de este año. Grande cantó “Somewhere Over the Rainbow” y Erivo interpretó “Home” de Diana Ross antes de que las estrellas de “Wicked” se unieran para “Defying Gravity” de su exitoso musical en la gran pantalla.

Más tarde, “Wicked”, el mayor éxito de taquilla entre los nominados a mejor película, ganó premios por diseño de producción y diseño de vestuario.

“Soy el primer hombre negro en recibir el premio de diseño de vestuario”, dijo el diseñador de vestuario Paul Tazewell, quien no pudo terminar esa frase antes de que la multitud comenzara a levantarse en una ovación de pie. “Estoy tan orgulloso de esto”.

El premio a mejor maquillaje y peinado fue para “The Substance” por sus espeluznantes creaciones de belleza y horror corporal. “Dune: Part Two” ganó tanto en efectos visuales como en sonido, y su gusano de arena —sin duda la estrella de la noche— figuró en múltiples bromas a lo largo de la velada.

La épica posguerra de Brady Corbet, “The Brutalist”, filmada en VistaVision, ganó por su cinematografía, a cargo de Lol Crawley, y su banda sonora, de Daniel Blumberg. El thriller papal “Conclave” (“Cónclave”), que algunos creían que ganaría por encima de “Anora”, se fue a casa con solo un premio, por mejor guion adaptado.

Temas políticos

Aunque los Oscar nominaron por primera vez a un actor por interpretar a un presidente de Estados Unidos en funciones (Sebastian Stan como un joven Donald Trump en “The Apprentice”), la política se evitó en gran medida en la ceremonia.

El nombre del presidente nunca fue mencionado durante la ceremonia de casi cuatro horas. Si bien el espectáculo presentó varios momentos políticos impactantes, gran parte de los Oscar de este año se dedicó más a considerar el lugar fluctuante de las películas en la cultura actual y a la resiliencia de Los Ángeles tras los devastadores incendios forestales de enero.

O’Brien evitó completamente la política en su monólogo de apertura. La primera excepción fue casi dos horas después, cuando la presentadora Daryl Hannah anunció simplemente: “Slava Ukraini” (”¡Gloria a Ucrania!”).

“No Other Land”, un documental sobre la ocupación israelí de Cisjordania realizado por una coalición de cineastas palestinos e israelíes, ganó el premio a mejor documental. Al no encontrar un distribuidor en Estados Unidos, los cineastas optaron por auto distribuir “No Other Land”. Recaudó más que cualquier otro documental nominado.

“Hay un camino diferente, una solución política, sin supremacía étnica, con derechos nacionales para ambos pueblos”, dijo Yuval Abraham, un israelí, hablando junto al codirector Basel Adra, un palestino. “Y tengo que decir, mientras estoy aquí, que la política exterior en este país está ayudando a bloquear este camino. ¿Por qué? ¿No pueden ver que estamos entrelazados, que mi pueblo no puede estar verdaderamente seguro si el pueblo de Basel no es verdaderamente libre?

“Ainda estou aquí” (“Aún estoy aquí”) Walter Salles, un retrato de resistencia bajo la dictadura militar brasileña, ganó el premio a mejor película internacional. En un momento dado , ese premio parecía asegurado para “Emilia Pérez”, la principal nominada que competía en 13 categorías y estaba respaldada por una robusta campaña de Netflix. Pero mientras “Emilia Pérez” colapsaba, “Ainda estou aquí” se benefició de una ola de apoyo apasionado en Brasil y de la oportunidad política en otros lugares.

O’Brien brilla en la apertura

O’Brien, presentado como “espectador de los Oscar cuatro veces”, abrió la ceremonia con bromas amables sobre los nominados y la autocrítica característica del ex presentador de talk shows.

“‘Un completo desconocido’. ‘Un dolor real’. ‘Nosferatu’. Estos son solo algunos de los nombres por los que me llamaron en la alfombra roja”, dijo O’Brien haciendo referencia a los títulos de algunas de las nominadas.

O’Brien, quien por primera vez era anfitrión, fue un gran éxito. En su monólogo de apertura, se apoyó en la cara decepcionada de John Lithgow, un “¡Chalamet!” a todo pulmón de Adam Sandler y una broma sobre el fundador de Amazon, Jeff Bezos, siendo entregado en una caja de cartón en la alfombra roja.

Los comentarios más sinceros de O’Brien fueron reservados para Los Ángeles, hablando sobre la “magia y grandeza” del cine tras los incendios forestales. O’Brien, cuya casa en Pacific Palisades se salvó de los incendios, luego tuvo una rutina musical cantando: “No voy a perder tiempo”.

Un año de Oscar impredecible

Los Oscar de 2025, entre los más impredecibles en años, se desarrollaron tras un año turbulento para la industria del cine. Las ventas de entradas cayeron un 3% respecto al año anterior y, más significativamente, en comparación con los tiempos previos a la pandemia. Las huelgas de 2023 causaron estragos en los calendarios de estrenos de 2024. Muchos estudios redujeron la producción, dejando a muchos sin trabajo. Los incendios, en enero, sólo aumentaron el dolor.

La transmisión del año pasado, impulsada por los dos grandes éxitos de “Oppenheimer” y “Barbie”, llevó a los Oscar a un máximo de audiencia en cuatro años, con 19,5 millones de espectadores. Este año, con pequeñas producciones independientes llevándose la mayoría de los premios, la academia fue puesta a prueba para encontrar una audiencia tan grande.

La ceremonia tuvo lugar días después de la muerte de Gene Hackman. Morgan Freeman, su coprotagonista en “Unforgiven” (“Los Imperdonables”) y “Under Suspicion” (“Bajo sospecha”), honró su memoria.

“Esta semana, nuestra comunidad perdió a un gigante”, dijo Freeman, “y yo perdí a un querido amigo”.