Fallece madre de la cantante dominicana Anaís

La cantante dominicana, Anaís, confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su progenitora, María Cristina Arias Cruz.

“Te amo Madre hasta luego descansa en Paz” y “Hoy se me fue Mi angel Favorito, pero se Que estaras siempre conmigo”, fueron los mensajes que escribió en su cuenta de Instagram.

La ganadora de la segunda temporada de Objetivo Fama había compartido hace una semana en la red social un escrito despidiéndose de su madre.

“Madre siempre sere tu niña y te hare orgullosa aqui en la Tierra y ahora Que te me vas para siempre mi devocion hacia ti madre Mia sera eterna aqui en el cielo y donde sea sera Anais oshun con orgullo porque asi lo quiso Dios Madre Mia Ashe hasta luego mi vieja. Te amo te Amare hasta mi ultimo aliento vuela alto Madre eres el angel MAs Bello Que tendra papa Dios ahi me lo Saludas no le digas lo Jodío Que esta el mundo y no se arme una vaina”, plasmó la artista.

En 2005, la mujer de 40 años conquistó el reality show puertorriqueño que estará de regreso en 2025.

Ese mismo año, grabó una canción titulada “Arriba, abajo” para la Copa Mundial de la FIFA 2006, junto con Pablo Montero, Mariana Seoane y Ana Bárbara.

Lanzó dos discos: “Así soy yo” (2006) y Con Todo Mi Corazón (2007).

“Así soy yo” fue nominado al Latin Grammy por “Mejor Álbum Vocal Pop Femenino” y se convirtió en el más vendido de cualquier concursante salido de Objetivo Fama.