Estos son todos los ganadores de los Premios Oscar

La 97a edición anual de los Premios de la Academia fue dominada por el filme “Anora” que concluyó la noche con cinco galardones.

“Anora”, una historia de Cenicienta en un club de desnudistas sin el final de un cuento de hadas, fue coronada como mejor película en la 97a edición de los Premios de la Academia el domingo, entregando al melodrama de Sean Baker ambientado en Brooklyn el máximo galardón de Hollywood.

En una temporada de Oscar muy fluctuante, “Anora”, la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, emergió como la improbable favorita. La historia de Baker sobre una bailarina erótica que se fuga con el hijo de un oligarca ruso -inusualmente explicita para una ganadora a la mejor película- se hizo por solo 6 millones de dólares.

Pero los votantes del Oscar que evitaron contendientes como exitosas en taquilla como “Wicked” y “Dune: Part Two” (“Duna: Parte Dos”), agregaron a “Anora” a una serie de recientes ganadoras de mejor película independientes, incluidas “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), “CODA” (“CODA: Señales del corazón”) y “Nomadland”. “Anora” se llevó a casa cinco grandes premios, incluyendo cuatro para su director independiente. Baker ganó los Oscar de mejor dirección, mejor guion y mejor edición.

Esta es la lista de todos los ganadores del Oscar

Mejor película: “Anora”

Dirección: Sean Baker, “Anora”

Actriz: Mikey Madison, “Anora”

Actor: Adrien Brody, “The Brutalist”

Actor de reparto: Kieran Culkin, “A Real Pain”

Actriz de reparto: Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Guion original: “Anora”

Guion adaptado: “Conclave”

Cinematografía: “The Brutalist”

Edición: “Anora”

Música original: “The Brutalist”

Canción original: “El Mal” de “Emilia Perez”

Sonido: “Dune: Part Two”

Efectos visuales: “Dune: Part Two”

Maquillaje y peinado: “The Substance”

Diseño de vestuario: “Wicked”

Diseño de producción: “Wicked”

Cortometraje: “I’m Not a Robot”

Cortometraje animado: “In the Shadow of the Cypress”

Cortometraje documental: “The Only Girl in the Orchestra”

Largometraje documental:“No Other Land”

Largometraje internacional: “Ainda Estou Aquí” (“Aún estoy aquí”) de Brasil

Largometraje animado: “Flow”

Adrien Brody gana el Oscar a mejor actor por su papel en “The Brutalist”; su segundo Premio

Adrien Brody obtuvo su segundo Oscar como mejor actor, ganando el domingo por su papel de un arquitecto húngaro visionario en “The Brutalist” y consolidando su legado como uno de los talentos más fascinantes de Hollywood.

Brody se llevó el premio a mejor actor en la 97ª edición de los Premios de la Academia por su poderosa interpretación de Lázló Tóth, quien escapa del Holocausto y navega hacia Estados Unidos en busca de su sueño americano. La película abarca 30 años de la vida de Tóth, un personaje ficticio cuyos diseños poco ortodoxos desafiaron las normas sociales, y su incesante búsqueda de la integridad artística.

Brody triunfó sobre sus compañeros nominados Timothée Chalamet por “A Complete Unknown”; Colman Domingo, por “Sing Sing”; Ralph Fiennes, por “Conclave”, y Sebastian Stan, por “The Apprentice”.

“The Brutalist”, que fue nominada a diez Oscar, incluyendo mejor película, es una épica estadounidense de posguerra de tres horas y media dirigida por Brady Corbet. Brody protagonizó la película junto a Felicity Jones y Guy Pearce.

Después de ganar como mejor actor en la edición 78 de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) en febrero, Brody afirmó que “The Brutalist” lleva un mensaje poderoso para tiempos divididos.

“Esto habla de la necesidad de que todos compartamos la responsabilidad de cómo queremos que se trate a los demás y cómo queremos ser tratados por los demás”, dijo. “No hay lugar ya para el antisemitismo. No hay lugar para el racismo”.

Brody ganó un Oscar a mejor actor en 2003 por su papel en “El Pianista”. Su intervalo de 22 años sería el segundo más largo entre victorias como mejor actor. Fue de 29 años entre las victorias por “El silencio de los inocentes” y “El padre” para Anthony Hopkins.

Brody también es conocido por sus actuaciones en “El gran hotel Budapest”, “Viaje a Darjeeling” y “Medianoche en París”.

Para Brody, su papel en “The Brutalist” tenía ecos obvios con lo que podría considerarse su actuación más definitoria. En “El Pianista” de Roman Polanski de 2002, Brody también interpretó a un artista judío que intenta sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial.