Natti Natasha le escribe una carta de amor a República Dominicana

La cantante dominicana Natti Natasha le hizo una dedicatoria a su país natal, República Dominicana, a través de la música con su álbum “Natti Natasha en Amargue”.

Con un sonido de bachata bien afinca’o, la interprete le cantó al amor, desamor, superación, y autovalor.

“Necesitaba yo misma volver a mis raíces, abrazar a la República, me lo debí a mí”, relató en entrevista con Metro Puerto Rico y El Calce.

"Natti Natasha en armague".

De igual forma, destacó que estuvo cuatro años trabajando en el proyecto de la mano del también cantautor Romeo Santos.

El junte entre los dominicanos no fue una sorpresa, pues sus comienzos en colaboración llevan desde el 2019 con el tema “La Mejor Versión De Mi”.

Aunque, Santos se destaca por su voz, ejercicio un rol de productor y escritor para el álbum. Sin embargo, se puede notar su voz en el fondo del tema “Escasez de besos”.

Natti Natasha compartió que el tema “Quiéreme menos” fue escrita por Santos y su inspiración fue su actual relación con su esposo el puertorriqueño, Raphy Pina.

“Algo que tuvo Romeo que me impresionó muchísimo es que en cada canción él se sentaba en una sillita al lado de mí […] O sea, los nervios”, recordó.

Asimismo, contó que sin importar las condiciones del día o del estudio, Santos siempre estuvo a su mano derecha dirigiendo para sacar la mejor versión de Natti Natasha.

“La humildad, el deseo de trabajar, aunque él [Santos] no lo necesita. Uno aprende mucho de gente que son tan exitosas que para mí fue un privilegio. En cada línea, en cada palabra, Romeo estuvo presente”, agregó.

Natti Natasha es una de las artistas femeninas con fuerza en el género urbano. Desde sus comienzos en “Dutty Love” junto a Don Omar hasta llegar a otros niveles con “Dura” junto a Daddy Yankee, Bad Bunny, y Becky G, la dominicana se mantuvo firme en el género.

Ahora se unió a una ola nueva de artistas urbanos expandiéndose a géneros tropicales.

“Hay que crecer, y la música siempre va evolucionando”, expresó sobre el cambio de género.

De igual forma, agradeció a sus fanáticos por el apoyo a sus distintos géneros. “Definitivamente, también crecer, incursionar en cosas diferentes, siempre y cuando el público te lo permita, porque el público es el que sabe”.

Natti Natasha Natti Natasha. Sony Records. San Juan Metro PR 24 de febrero de 2025 (Dennis A. Jones)

Con “Natti Natasha en Amargue”, la artista visualiza regresar a los escenarios con una gira dado que su última gira fue con el álbum del 2019 “IlumiNatti”, y aseguró que Puerto Rico está en la lista.

“Puerto Rico fue el primer lugar que a mí me abrió la puerta con Dutty Love. A mí me han tratado aquí, me siento en casa. Yo estoy en casa cuando estoy en Puerto Rico”, destacó.