“LCDLF All Stars” se queda sin míster: Varo Vargas se convierte en el tercer eliminado

El modelo, presentador y actor peruano Álvaro “Varo” Vargas se convirtió la noche del lunes, 24 de febrero de 2025, en el tercer eliminado de la quinta temporada “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo).

Varo, quien fue Mister Supranational 2021, realizado en Polonia, no sobrevivió a la placa de nominados, donde se encontraba con otros dos habitantes de la nueva generación y un conocido actor argentino.

Por su parte, el argentino Diego Soldano, el cubano Carlos Chávez y la colombiana Rosa Caiafa, lograron los votos suficientes de los televidentes para seguir en la casa-estudio.

Todos los sentenciados son parte del cuarto Fuego.

En la cuarta semana del reality show, permanecen 20 concursantes tras las eliminaciones de Salvador Zerboni, Valentina Valderrama y Varo Vargas.

A finales de la pasada semana, Niurka Marcos y Lupillo Rivera sorprendieron a todos los habitantes y televidentes de “La Casa de los Famosos All Stars”, luego de tener una controversia.

Dos situaciones desataron el problema entre uno de los juntes más poderosos del reality show. En primer lugar, el llamado “Toro de corrido” le pidió a sus compañeros del Cuarto Agua proteger a Aleska Génesis, aunque la “Mujer escándalo” les dijo que la modelo venezolana la nominó.

Luego, la vedette cubana supuestamente hizo un comentario del cantante mexicano y Erubey de Anda, el cual Paulo Quevedo catalogó como “difamación” en un posicionamiento.

“Niurka, esta es la última posición en la que yo me imaginé estar aquí, pero también es lo último que yo escuché de ti y no me gustó. Me pareció un juego muy bajo”, comenzó diciendo Quevedo sobre una descripción que hizo Niurka de una escena entre Lupillo y Erubey.

“No se vale. Es algo que tuvimos la temporada pasada y no lo voy a permitir, por lo menos, en el cuarto. Puedes tener tu juego sucio, llámalo como quieras, puedes tener tus opiniones, pero si voy a estar ahí (Cuarto Agua) las voy a defender a capa y espada. Lo único que te recomiendo es... Sé que vas a regresar y que sigas haciendo lo que sabes hacer porque parece ser que te está yendo muy bien”, agregó.

Ante las expresiones del actor azteca, Niurka respondió: “¡Qué razón tenía Maripily!”.

Ahora, el “Huracán boricua” acudió a sus redes sociales para contestarle a Marcos.

“Quiero ser parcial. Me encantaría hablar bien de Lupillo, pero es que yo creía que el iba a venir a este All Stars a hacer algo diferente a lo que hizo el año pasado. Y todo lo contrario. Está haciendo lo mismo y mucho más rápido… Lo veo muy desesperado, con las mismas mentiras y el público se da cuenta. Me gustaría ser parcial y hablar bien de él, pero no tengo nada positivo que hablar y tengo que hablar lo que el público quiere ver, que es lo que está sucediendo”, expresó Maripily Rivera.

“Me gusta como Niurka ha despertado porque la veía como muy apegada a Lupillo. Yo sabía que esto iba a pasar. Lupillo cuando ve una mujer fuerte como Niurka y que es una competencia para él, esto es lo que sucede. Ayer fue a posicionarse frente a ella, pero como siempre a hablar del pasado. Y Niurka le dice a mí me hablas del reality de ahora, porque si ella se pone a hablar del reality de antes, ella tiene todas las de perder… Me gusta la postura de Niurka, que al principio estaba de lambona detrás de Lupillo, pero se dio cuenta”, añadió la ponceña.