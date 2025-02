‘Día Cero’, la nueva serie de Robert De Niro en Netflix, fue supervisada por uno de los asesores de Barack Obama

El nuevo thriller político de Netflix, “Día Cero”, protagonizado por Robert De Niro, ha generado gran expectativa por su realismo y su impactante trama de conspiración. Uno de los responsables de esta autenticidad es Eric Schultz, exasesor principal del expresidente Barack Obama.

Schultz trabajó como consultor en la serie para asegurar que la representación de Washington D.C. fuera lo más precisa posible. Eric , quien desempeñó el cargo de subsecretario de prensa de la Casa Blanca, estuvo en el set durante varias semanas, supervisando los detalles de las escenas ambientadas en lugares icónicos como la Oficina Oval, la sala de conferencias y el Congreso.

En una entrevista para Page Six, Schultz habló sobre su participación en la serie diciendo “Fue una experiencia extraordinaria trabajar en este proyecto, y no solo por lo actuales que son sus temas”. La historia gira en torno a un ciberataque global que desata una crisis de proporciones devastadoras, exponiendo los entresijos del poder y la política estadounidense.

“Todos los involucrados, desde escritores y productores hasta el equipo técnico y los actores, fueron brillantes y se esmeraron en lograr la mayor autenticidad posible. La serie da miedo precisamente porque parece tan realista” añadió Schultz.

“Día Cero” cuenta con un elenco de lujo, en el que además de De Niro destacan Angela Bassett, Lizzy Caplan, Matthew Modine, Jesse Plemons y Connie Britton. El papel de Schultz en la producción fue clave para afinar detalles como la dinámica en la sala de prensa, asegurándose de que los periodistas gritaran y formularan preguntas de forma caótica, tal como ocurre en la vida real.

Eric Schultz y la importancia del realismo en las producciones de corte político

No es la primera vez que Schultz colabora con Hollywood. Ha sido consultor en exitosas producciones como “Succession”, “Designated Survivor” y la película de A24 “Guerra Civil”. Incluso tuvo una breve aparición en la serie “Girls on the Bus”.

Al comparar la política con la industria del entretenimiento, Schultz destacó ciertas similitudes: “Prefiero las distopías ficticias en este momento, pero hay muchos paralelismos entre la política y Hollywood. La colaboración es esencial para el éxito, es un trabajo en equipo donde cada pieza es crucial y todos deben apoyarse mutuamente”.