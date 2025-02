Will Smith: conectado con una nueva fuente de inspiración

A sus 56 años, Will Smith no ha perdido la capacidad de asombro. Se siente como un joven enamorado de la vida, siempre dispuesto a experimentar nuevos retos en la música, el cine, la televisión y otras áreas creativas.

Es una de las figuras más influyentes del entretenimiento, destacando como actor, rapero y productor. Su estilo le permitió ganar el primer Grammy en la historia de la categoría de rap (1989) con la canción ‘Parents just don’t understand’. Otros éxitos que marcaron su carrera fueron ‘Summertime’ y ‘Girls ain’t nothing but trouble’.

PUBLICIDAD

A lo largo de los años, Will Smith ha enfrentado momentos polémicos, pero continúa ejerciendo una gran influencia desde Hollywood.

Han pasado 20 años desde tu último álbum. ¿Por qué esperar tanto tiempo?

— Durante los últimos años, he hecho una profunda introspección que me ayudó a conectar con una nueva fuente de inspiración para contar historias. Parte de lo que he estado creando me remonta a mi infancia en la iglesia. Hay muchos temas sobre el amor, la aceptación y el viaje espiritual que emprendemos como seres humanos. Tomarme un descanso de la música me permitió darme cuenta de todo esto y, de repente, sentí una gran emoción por compartir estas nuevas experiencias.

El año comenzó con ‘Beautiful scars’ junto a Big Sean, y ahora presentas ‘First Love’ con India Martínez. ¿Cómo surgió esta colaboración?

— ‘Beautiful scars’ trata de tomar algo roto y convertirlo en algo nuevo, algo aún más hermoso que el original. Me ha encantado tener la oportunidad de trabajar con algunas de mis personas favoritas; muchos de estos primeros colaboradores son amigos.

PUBLICIDAD

¿Qué nos puedes contar sobre el resto de las canciones y el sonido del álbum?

— Estoy muy emocionado por esta nueva etapa creativa en la que me encuentro. Siento que estoy en un estado artístico en el que nunca había estado antes. Al escribir estas letras, tuve que mirar muy dentro de mí y hacer una profunda reflexión. Se siente increíble poder ofrecer la cosecha de mis experiencias a mis fans. ¡Estoy muy inspirado por esta nueva fase de mi vida y carrera!

Este álbum parece estar lleno de reflexiones, nostalgia y superación. ¿Lo ve así?

— Definitivamente. He hecho una exploración muy profunda de mí mismo y del significado de la verdad, y decidí seguir ese camino. He crecido mucho y creo que esta es la historia más importante que tengo para contar en este momento. Una gran parte de mi música ahora también trata sobre esa alegría extática y la imaginación desbordante que surgen al crear arte.

Por otra parte, Will Smith también reflexionó sobre el primer amor: “Entonces, la teoría del primer amor… ¿sabes cómo recuerdas esa primera vez que amaste a alguien? Esa sensación de libertad, de abandono imprudente y de apertura total antes de que la vida suceda. ¿Cómo podemos encontrar el camino de regreso a ese espacio abierto? Porque con un corazón cerrado no hay forma de crear el amor que deseamos. Hay una cita de Ram Dass que dice algo sobre aprender a tener un corazón abierto en el ‘hola’. Y hay una línea que tengo, que me encanta: ‘Cada corazón será roto, pero ¿qué hacemos con los pedazos?”.

¿Cuál fue la parte más fácil y la más difícil de este álbum?

— La más difícil fue llegar a las realizaciones que dieron forma a mis letras. La más fácil fue volver al estudio, encontrar mi voz de nuevo y redescubrir mi pasión por la música y las emociones que provoca.

¿El lanzamiento es la excusa perfecta para una gira mundial?

— Definitivamente, tenemos algunas presentaciones emocionantes planificadas para 2025. En toda mi carrera, nunca he hecho una gira completa, algo que muchas personas no saben. Me encantó presentarme en festivales el año pasado y estoy muy emocionado de seguir viajando por el mundo, conocer a diferentes fans y compartir mi verdad.

¿Hay algún artista latino que llame tu atención o con quien te gustaría colaborar?

— Siempre me ha inspirado la cultura latina. El español es el único otro idioma que puedo hablar un poquito. Estuve en el estudio con Eladio y mi nueva canción, ‘First Love’, cuenta con la participación de India Martínez. He estado tratando de conectar con Peso Pluma. Me encanta grabar con diferentes artistas que puedan aportar sus influencias personales y culturales a la música. Para mí, ese tipo de colaboración es donde realmente ocurre la magia.