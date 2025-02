Laura Bozzo dejó claro de qué lado está en La Casa de los Famosos All-Stars 2025 tras su cambio de cuarto

El cambio de habitación de Laura Bozzo y Paty Navidad en La Casa de los Famosos All-Stars 2025 no solo alteró su entorno, sino que también dejó claro de qué lado jugará la conductora peruana en la competencia. La dinámica que involucró a Lupillo Rivera y Alejandro Tijerina resultó en una reorganización de los equipos, y para Bozzo, este cambio fue un punto de inflexión en su participación dentro del reality.

Aunque inicialmente parecía ser parte del Cuarto Tierra, Bozzo ahora se encuentra en el Cuarto Fuego. Esta reubicación, en lugar de desanimarla, la ha motivado a tomar una postura más independiente y a no seguir órdenes de nadie, como lo dejó claro durante una conversación con otros participantes.

PUBLICIDAD

Bozzo muestra su independencia y decide jugar por su cuenta

Al cambiarse de equipo, Bozzo dejó claro en una charla con Manelik González que no está dispuesta a seguir instrucciones de otros. “Yo tengo a mi gente que es intocable, ya lo demás me vale gorro”, expresó la polémica conductora de Laura en América, dejando en evidencia que su lealtad está con un círculo cercano y no con los otros jugadores del reality.

Su actitud también se reflejó cuando fue invitada a sumarse a la estrategia de los integrantes del Cuarto Fuego para votar por el siguiente nominado. Sin embargo, la conductora se distanció del grupo y no se unió a su propuesta. Además, dejó en claro que no aceptará órdenes de Lupillo Rivera, lo que marca una clara señal de independencia dentro del juego.

El cambio de cuarto: ¿estrategia o desventaja?

Bozzo y Navidad fueron reubicadas en La Casa de los Famosos All-Stars como parte de una dinámica impulsada por la producción del reality. Los encargados de decidir quién va a cada habitación fueron Lupillo Rivera y Alejandro Tijerina, quienes tomaron la decisión con un enfoque estratégico. Bozzo fue movida al Cuarto Fuego, mientras que Navidad pasó al Cuarto Tierra.

Este cambio no fue bien recibido por la presentadora de 73 años, quien en conversación con Manelik y Luca admitió sentirse excluida, diciendo: “La botaron feo” y “sentía feo”. A pesar de estas emociones, su actitud de víctima podría no ser tan beneficiosa en las próximas semanas, pues su tendencia a compartir información de ambos equipos podría ponerla en una posición vulnerable. Bozzo ya ha revelado algunos de los planes de sus compañeros, lo que podría convertirla en un objetivo dentro del juego.