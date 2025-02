¿Hija de Daddy Yankee le lanza indirecta tras divorciarse de su madre?

Jesaaelys Ayala González, la hija menor de Daddy Yankee, publicó un mensaje en sus redes sociales que podría interpretarse como una indirecta para el artista.

Fue a través de sus historias de Instagram que la joven compartió lo siguiente: "Pure hearts always win in the end (Los corazones puros siempre ganan al final)”.

Ayer, martes, Ramón Luis Ayala Rodríguez― nombre de pila del cantante urbano― se divorció oficialmente de la madre de dos de sus hijos, Mireddys González Castellanos.

La vista de divorcio del matrimonio, que estaba pautado para las 9 de la mañana en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina, duró 20 minutos.

Las pasadas semanas, Jesaaelys habló por primera vez de la disolución matrimonial de sus progenitores asegurando que fue el Big Boss quien la puso en una difícil situación tras decidir hacer público el proceso de divorcio.

“Este proceso de mis padres divorciándose ha sido bien difícil, de muchas maneras. Usualmente cuando las personas se divorcian es privado y así lo quería una de las partes y esa parte es mi mamá, mami quería que todo fuese low key nadie se tiene que enterar, vamos a hacer esto discretamente y se acabó. La otra parte quiso todo lo contrario por eso es que estamos en esta posición hoy día, donde estamos públicamente expuestos a yo tener que hacer esto, que todos los días se saque una noticia de ser un circo mediático y que a nosotros nos envíen amenazas de muerte, insultos y un sinnúmero de cosas”, expresó Ayala en su canal de YouTube.

La joven también indicó que nunca se le notificó a ella ni a su madre cuando Yankee hizo pública la noticia: “A todos nos tomó por sorpresa”.

“Es una situación que está expuesta, nosotros somos el circo mediático, es horrible estar en una situación que me puso una persona que yo amo con todo mi corazón. De esa misma manera que él dijo que nuestra relación está lacera, yo digo que nuestra relación está súper lacerada, está más que lacerada y él sabe por qué. Yo estoy tranquila, mi conciencia está tranquila”, sostuvo.

Además indicó que está tomando terapias con un psicólogo para trabajar con la situación que indicó ha sido más complicada que un divorcio común ante el alto nivel mediático que ha enfrentado.

La posible separación de la pareja se comenzó a rumorar desde el año 2023, cuando el artista urbano llevó a cabo sus últimas presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo) para dedicarse al cristianismo.

No fue hasta diciembre del 2024 que, a través de una comunicación en sus redes sociales, el exponente confirmó que se encontraba en un proceso de divorcio, el cual fue solicitado por su ahora exesposa.