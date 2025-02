“Sigue guapísimo”: La provocativa imagen de Henry Cavill que hizo suspirar y cambiar de opinión a los que dicen que está viejo

Recientemente, Henry Cavill hizo una aparición en un destacado evento después de convertirse en padre. Sin embargo, su nuevo estilo, que incluye cabello largo, no fue bien recibido por algunas de sus admiradoras.

Esto ocurrió poco antes de que se convirtiera en padre, por lo cual afirman que ser padre ha acelerado su envejecimiento y lo ha hecho parecer menos arreglado y menos atractivo que antes. Incluso, mencionan que parece más flaco y desmejorado.

A pesar de que en aquel entonces el actor fue objeto de duras críticas y se enfrentó a fuertes comentarios en las redes sociales, recientemente reapareció en sus plataformas mostrando una foto seductora que fascinó nuevamente a sus admiradores.

“Sigue muy guapo”, la sexy foto de Henry Cavill tras ser papá que desató suspiros y le hizo ganar nuevas seguidoras

Henry Cavill volvió a aparecer en su cuenta de Instagram para promocionar una marca de relojes de lujo, y la foto fascinó a todos.

En la atractiva fotografía, el actor aparece sentado de espaldas, vistiendo un pantalón y una camisa de color negro. Conserva su cabello largo y muestra una mirada seductora que ha encantado a miles de sus seguidoras, logrando recuperar a aquellas que había perdido e incluso atrayendo a nuevas admiradoras.

“Hola a todos... Estoy empezando oficialmente mi incursión en el asombroso mundo de los relojes. He experimentado en el pasado, pero nunca encontré algo que me pareciera ideal o que se ajustara al momento preciso... hasta ahora, por supuesto. Elegancia sutil, una extensa trayectoria en la aviación (y, de hecho, en la historia de la Europa moderna), sumado a fuertes conexiones con los deportes de invierno y ecuestres: estas son solo algunas de las características que destacan a Longines, una de las casas de relojería más antiguas del mundo”, señaló el famoso.

Algunas de las respuestas en redes incluían expresiones como: “¡Nadie mira el reloj querido Henry! 😍”, “lo que tú digas mi amor”, “Henry pero no me mires así por favor”, “¿El reloj viene con el tipo que lo lleva puesto?”, “si sigue guapo, perdón por no fijarme bien Henry”, “OMG este hombre es un papacito”, “como sea se ve chulo”, “no te miré bien antes Henry perdóname”, “este hombre es el más sexy del mundo”, “si me miras así no me resisto Henry”, y “papá o no papá, pelo largo o corto, como sea este hombre es perfecto”.

El intérprete está concentrado en su hijo en este momento y en crear una familia con su pareja, de quien se rumorea que podría estar comprometido después del nacimiento de su bebé. No obstante, continúa dedicándose a su trayectoria laboral, acumulando logros y triunfos.