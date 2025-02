VIDEO: Mujer impacta vehículo y luego se va a la fuga en San Juan

Una ciudadana, identificada como Amanda Kairuz solicitó ayuda a través de sus redes sociales para dar con el paradero de una mujer que impactó el vehículo de su amiga, a eso de las 6:02 de la mañana de hoy, domingo, en la Avenida Constitución, en San Juan.

Según indicó Kairuz, la conductora conducía un Honda Pilot y los últimos dígitos de la tablilla son 506, los cuales pudieron ser identificados por el sistema de cámara del vehículo afectado, un Tesla color rojo, el cual se encontraba estacionado.

No obstante, Kairuz detalló que las autoridades no pudieron ayudarlas, ya que no tienen la información de la tablilla completa.

Roban motora de residencia en Aguadilla

El Precinto San Antonio Aguadilla, adscrito al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), investigó un escalamiento ocurrido en una residencia ubicada en la carretera 465, en el barrio Guerrero de ese municipio.

El incidente fue reportado a las 7:30 de la noche, cuando el querellante, Jormany Ramos Espada, notificó a las autoridades que en horas de la madrugada dos individuos, con sus rostros cubiertos, lograron acceso al patio de su vivienda y sustrajeron una motora JMST, año 2006, color violeta.

Según la descripción ofrecida, el vehículo presenta imágenes impresas en el área del plástico, un logo amarillo de Halvoline y el guardafango frontal negro.

El agente José A. Matías, bajo la supervisión del sargento José Guevara, inició una investigación preliminar que incluyó la verificación de cámaras de seguridad en la zona.

El caso fue referido a las secciones de Propiedad, Extorsiones, Robo, Agresiones y Personas Desaparecidas (REPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.