Creadora de contenido se expresa sobre video donde acusa de “creída” a Mónica Pastrana

La creadora de contenido puertorriqueña radicada en Chicago, Didy Padilla, se expresó por primera vez sobre lo ocurrido con un clip que se fue viral en las redes sociales donde habla sobre una experiencia que tuvo hace unos años cuando se encontró a la actriz Mónica Pastrana en el pueblo de Lares.

Mediante un video publicado en el canal de YouTube “Fuera del Nido”, Padilla explicó que el clip que se viralizó en las redes forma parte de un episodio del podcast donde se dialoga sobre experiencias que se han tenido cuando se encuentran a famosos en diversos lugares públicos. Del mismo modo, enfatizó en que el episodio no se centra en la experiencia con Pastrana, sino que se habla de otras figuras.

PUBLICIDAD

“El episodio no se centra en una sola persona, yo les diría más bien que vieran el podcast completo, porque hablamos de diferentes anécdotas con famosos, algunas fueron graciosas como por ejemplo la de Julián Gil, también mencionamos a Maripily y a Miss Universe Venezuela, la cual agradeció por nuestras bellas palabras, según comentó, de eso se trata realmente el episodio que se publicó en YouTube en su totalidad y que dura 21 minutos”, expresó.

Padilla, también explicó que Pastrana no le negó el saludo cuando se encontraron, sino que se refería a la forma en que la miró ya que se conocen de los años en el colegio.

“En el episodio conociendo a los famosos, nunca dije que ella me negó el saludo, me saludó, lo que se destacó fue la forma en que me miró, ya que nos conocemos desde hace años y al final del día, tú que me estás viendo no tienes que ser mi amiga o mi amigo para yo poderme alegrar de tus éxitos, yo simplemente conté una experiencia tal cual ocurrió hace años porque ese era el tema de ese podcast ese día y los mismos artistas dicen, los artistas se deben a su público, porque sin público no hay artistas, así que en estos casos, yo siempre invito a la cordialidad”, expresó.

Por su parte, Mónica Pastrana, reaccionó al video viral en el programa “La Tendencia” (KQ 105) y aseguró que no recuerda a Padilla, a pesar de que esta indicó que estudiaron en el mismo colegio.

“Esa persona estudió en mi colegio, pero no se graduó conmigo. Yo si hice o no hice lo que ella alega que hice, tampoco lo recuerdo, si lo hice no fue con ninguna malicia, porque el que me conoce sabe que yo no actúo con malicia, ni para hacerle daño a nadie”, expresó Mónica Pastrana en el mencionado espacio radial.

PUBLICIDAD

Esta semana se fue viral un video donde Padilla contó una anécdota sobre cuando se encontró a Pastrana en Lares y alegadamente esta no la recordaba. En el video compartido en TikTok se describió a la actriz como “creída”.

“Me la encuentro en este lugar en Lares y voy como que hola, Mónica, cómo estás y toda la cosa…y ella me miró de arriba abajo”, dijo en el video. “Y esta pendeja, de cuándo acá”, añadió.

Nota relacionada: Excompañera de escuela arremete contra Mónica Pastrana por comportarse como diva