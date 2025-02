Millie Bobby Brown reveló los momentos incómodos que experimentó durante las últimas filmaciones de ‘Stranger Things’

La nueva temporada de “Stranger Things” es una de las más esperadas de este 2025, ya que marcará el final de esta increíble historia, y Millie Bobby Brown reveló los momentos incómodos que llegó a vivir durante las grabaciones de la misma.

Esta producción de ciencia ficción y terror de Netflix se encuentra protagonizada, además de la actriz que da vida a Once, por Finn Wolfhard, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Joe Keery, David Harbour y Winona Ryder.

El actor Alex Breaux será una de las nuevas adiciones para esta quinta y última temporada de “Stranger Things”. También se incorporarán dos niños al cast: Nell Fisher y Jake Connelly.

¿Cuál fue el incómodo momento que vivió Millie Bobby Brown en el set de filmación de ‘Stranger Things’?

Millie Bobby Brown confesó en una reciente entrevista para Vanity Fair que rompió en llanto un día antes de acabar con las grabaciones de la última temporada de “Stranger Things”.

“No me había dado cuenta en todo este tiempo, hasta un día antes. Estaba en el set y pensé: ‘Bueno, me queda un día más’. Y comencé a llorar. Y no me gusta llorar en el trabajo”, comentó la joven actriz.

Y agregó: “Soy una persona muy emocional, pero trato de mantenerme fuerte. Me hizo sentir muy incómoda. Jake me dijo: ‘¡Está bien, tienes que sacarlo!’ y comencé a llorar”.

Millie Bobby Brown también habló del desarrollo de su personaje en la serie, ya que había una gran duda sobre su identidad, pues como creció en un laboratorio, no sabían si debían vestirla como una niña normal o con las camisetas de su padre adoptivo y eso influyó mucho en ella.