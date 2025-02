Abogados de Daddy Yankee vinculan a Raphy Pina con acciones para ocultar información al artista

La representación legal de Ramón Luis Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, vinculó al manejador Rafael “Raphy” Pina Nieves, con acciones para ocultar información de sus empresas El Cartel y Los Cangris.

Esto como parte de una moción informativa del caso corporativo contra Mireddys González Castellanos y su hermana Ayeicha. En el documento sometidos por el equipo de abogados liderado por Carlos Díaz Olivo, se denuncia que las hermanas González Castellanos también borraron una serie de correos electrónicos con información de las empresas del exponente urbano que manejaban.

Igualmente, indican que Pina Nieves era quien brindaba instrucciones para que no se le copiara a Daddy Yankee en las comunicaciones sobre las empresas.

“Resulta importante reiterar que contrario a lo indicado por las demandadas González Castellanos bajo juramento, no es correcto que el Sr. Ayala fuera el administrador externo de las entidades. De lo pocos documentos y comunicaciones suplidas que no fueron borrados […] surge que el Sr. Ayala no era copiado en la mayor parte de las comunicaciones ni se le solicitaba autorización sobre los asuntos”, lee el documento.

En el documento, se señala al manejador Rafael “Raphy” Pina, como la persona quien junto a las hermanas González Castellanos tomaban decisiones en las empresas.

“De la poca información que pudo recopilarse vía terceros se desprende que era el Sr. Rafael Pina o sus agentes junto a las demandadas González Castellanos, quienes decidían y autorizaban los asuntos de las empresas. Incluso, el Sr. Pina expresamente solicitaba no se le incluyera a Ramón L. Ayala en las comunicaciones”, lee el documento.

Caso Daddy Yankee

Sobre la falta de comunicación con el artista, en la moción, los abogados indican que las hermanas González Castellanos borraron correos electrónicos de la empresa entre el 26 al 30 de diciembre del 2024.

“La mejor evidencia de la falta de corrección o veracidad de las aseveraciones de las demandadas, de que el Sr. Ayala “tenía conocimiento, autorizaba, etc” es que de los emails recobrados por medio de empleados o terceros, así como de las investigaciones forenses que se han realizado en este corto tiempo, es que una porción mayoritaria de las comunicaciones electrónicas de los últimos seis años de las cuentas de correos electrónicos a nombre y en control de las codemandadas. De estas investigaciones también surge que, previo a entregar las contraseñas el 30 de diciembre de 2024, se migraron todos los correos a múltiples celulares y otros equipos, los cuales ni se entregaron ni se han informado de quiénes son, ni la razón de haber migrado toda esa información”, indica el documento.

Además, señalan que las codemandadas no han entregado la documentación que se comprometieron a suplir el pasado 14 de enero. Del mismo modo, alegan que la licenciada Mariel Colón no ha entregado los documentos de las entidades retenidos con los correos personales de las hermanas González Castellanos.

“Las codemandadas bajo juramento afirmaron haber provisto cierta información, cuando en realidad no lo hicieron; y afirmaron no tener información, que sí poseen. Las repercusiones jurídicas de faltar a la verdad bajo juramento las tendrán y, definitivamente, responderán por los daños que le ocasione a las entidades ante sus incumplimientos e inacciones como funcionarias corporativas”, añade.

Los abogados de la parte demandante, insisten en que las demandadas han ocultado información e insisten en “evadir’” su responsabilidad, luego de la moción donde solicitaron terminar el caso tras alegar que habían entregado todos sus documentos.

“La parte demandante, no puede eludir su responsabilidad ante este Honorable Tribunal de informar la verdad y exponer para el récord judicial, el hecho de que las codemandadas han obstaculizado que se pueda ejecutar una transición ordenada, ocultando actuaciones que efectuaron en menoscabo de los mejores intereses de las entidades y el Sr. Ramón Ayala/Daddy Yankee como dueño y principal activo de las entidades”, indica el documento.

Sobre la carta gerencial que las demandadas entregaron, los abogados de Daddy Yankee, describieron la misma como “acomodaticia” y que no proveyeron información específica. Igualmente indicaron que la carta es un “intento ofensivo de inducción al engaño”.

“En la comunicación utilizan un lenguaje general y evasivo, en donde nada aseveran respecto a qué, cómo y cuándo lo supuestamente provisto fue provisto”, añade la moción.

Según los abogados de Daddy Yankee, las demandadas dejaron a las empresas en una “situación de indefensión” y que no han provisto documentación sobre personas a quienes le realizaron pagos a nombre de las empresas, retenciones correspondientes que debieron realizarse y documentos de recursos humanos trimestrales del Departamento de Hacienda, IRS, FICA, FUTA y el Departamento del Trabajo.

“Esto es imprescindible para remitir a cada personas que se les pagó, entre otras cosas, los formularios 480, antes de que finalice este mes de febrero. Sin esta información en control de las demandadas, la nueva gerencia no puede suplir a las personas a quienes se les hicieron pagos, los comprobantes para que estas estén en posición de rendir sus planillas y las corporaciones tampoco están en posición de dejar establecido el cumplimiento de sus obligaciones frente al Estado”, indica parte del documento.

El pleito por el control de las empresas comenzó a finales de diciembre del 2024, cuando se confirmó el proceso de divorcio entre Daddy Yankee y su aún esposa Mireddys González. Tras llegar a un acuerdo, se accedió a que Daddy Yankee tuviera el control de su empresa, sin embargo, la parte demandante ha insistido en que las demandadas no han accedido a entregar toda la documentación necesaria.

El tribunal ordenó esta semana dar por concluido el caso tras rechazar una petición para que las demandadas tuvieran que deponer en corte.