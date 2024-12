Disney+ confirma 3 estrenos de MCU y Star Wars ahora en diciembre

Disney Plus

La compañía de Disney anunció nuevos estrenos para los fanáticos de Marvel y Star Wars. Durante el último mes del año, la plataforma de streaming lanzará tres nuevas series que se suman al ya extenso catálogo de contenido de ambas franquicias.

Desde aventuras galácticas hasta universos alternativos, los suscriptores tendrán mucho por descubrir.

Star Wars: Skeleton Crew

Uno de los lanzamientos más esperados de Disney+ en diciembre es Star Wars: Skeleton Crew, una nueva serie que lleva la acción de Star Wars a un público más joven.

Creada por Jon Favreau y Dave Filoni, figuras clave en el éxito de The Mandalorian, y dirigida por Jon Watts, conocido por su trabajo en la saga de Spider-Man, esta serie sigue a un grupo de cuatro niños que, después de encontrar una nave estrellada en su planeta, se ven atrapados en una aventura intergaláctica. La trama se complica aún más cuando la nave comienza a saltar por el espacio, dejándolos varados en un lugar desconocido.

En medio de todo esto, Jude Law interpreta a Jod Na Nawood, un misterioso adulto que tendrá que cuidar a los niños mientras intentan encontrar su camino de vuelta a casa. Los primeros dos episodios se estrenaron el 2 de diciembre, y a partir de ahora, nuevos episodios se emitirán cada martes hasta completar los ocho de la temporada.

What If...? Temporada 3

Otra de las grandes apuestas de Disney+ para diciembre es la tercera y última temporada de What If...?, la serie animada que explora realidades alternativas dentro del multiverso de Marvel.

Esta temporada promete sorprender con historias únicas que presentan versiones inéditas de los personajes más conocidos del MCU. Entre las tramas más destacadas se encuentra un universo en el que los Vengadores luchan a bordo de gigantescos mechas, y otro en el que Shang-Chi se convierte en un vaquero del Lejano Oeste.

Además, los seguidores de los X-Men se emocionarán al ver la participación de Ororo Monroe, conocida como Tormenta. El primer episodio de esta temporada se estrenará el 22 de diciembre, con nuevos capítulos disponibles todos los días hasta el 30 de diciembre, ofreciendo a los fans una dosis diaria de multiverso durante las fiestas.

Spidey and His Amazing Friends

Para los más pequeños de la casa, Disney+ continúa ofreciendo contenido familiar con Spidey and His Amazing Friends, una serie animada ideal para niños en edad preescolar. La serie sigue a versiones infantiles de Spider-Man, Miles Morales y Gwen Stacy mientras resuelven problemas y enfrentan aventuras de manera sencilla y educativa.

Aunque no está dirigida a los adultos, Spidey and His Amazing Friends es una excelente opción para mantener entretenidos a los niños más pequeños. Nuevos episodios de la serie se lanzaron el 4 de diciembre, garantizando que los más jóvenes de la familia también tengan algo para disfrutar.