Residente culmina su gira mundial “Las Letras Ya No Importan” en Puerto Rico

Residente en la presentación de su espectáculo "Las Letras Ya No Importan" en el Distrito de Convenciones de San Juan (9/diciembre/2024).

No todos los artistas desnudan su alma cuando salen al escenario, pero a René Pérez Joglar le nace natural y espontáneamente. Y no se trata simplemente de interpretar una canción con enardecida pasión7 o alojarse dentro de un personaje durante una pieza musical y hacerlo suyo. Se trata de la total transparencia del ser humano que trasciende a la del artista, sin una línea divisoria entre uno y el otro. Lo que ves, es lo que es, así es el icónico cantautor puertorriqueño, genuino.

Sus composiciones son igual de diáfanas, recogen todo su ser y brotan en melodías que transitan desde la euforia y la sutileza hasta las reflexiones profundas y la banalidad. No existe gloria más grande para un artista que el público conozca su esencia a través de su trabajo. Y así es la obra de René, Residente, matizada con contrastes, virtudes, todo puesto sobre la mesa, incluso las vulnerabilidades.

Las letras ya no importan, tema y nombre de su segundo álbum como solista es, quizás, la propuesta musical de Residente que reúne, en madurez plena, gran parte de las emociones que recorren en cada rincón del artista. Y cargado con todo ese drama humano y artístico que no le importa mostrar al mundo fue que René llegó hasta su patria, Puerto Rico, para culminar una gira que lo llevó a varias ciudades de América Latina, Europa y Norteamérica.

Con una asistencia estimada por los organizadores en sobre 30,000 personas reunidas en el Lote 4 en la parte posterior del Centro de Convenciones, Pérez inició el espectáculo con el tema René en el que hubo breves actuaciones y la participación de Flor Joglar, madre del también actor. La interpretación sumió en un llanto momentáneo al cantante quien prosiguió con la interpretación de una mezcla de temas (medley) que incluyó El pecador, Baladista, Pa’ divertirme y Yo no sé, pero sé.

“La última vez que toqué aquí, este lugar no tenía nombre. Hoy día se llama Lote 4. Es al aire libre, pa’ poder respirar azul clarito. Aquí estoy junto a la gente que más quiero. Mi casa, mi gente, mi país. Latinoamérica está invitada también”, expresó Residente.

Una banda de músicos puertorriqueños y latinos, coristas y actrices ubicados en los extremos de la tarima acompañaron al galardonado artista durante toda la función. Diversas personalidades de la música, política y las plataformas digitales dijeron presente en la función como el exponente del género urbano Bad Bunny y los excandidatos a la gobernación y a la alcaldía de San Juan, Juan Dalmau Ramírez y Manuel Natal Albelo respectivamente.

Dos de los temas incluidos en el repertorio de la noche, This Is Not America y Latinoamérica, fueron algunos de los momentos cumbres de una jornada que contó con invitados especiales como Wos, Ñengo Flow y Silvia Pérez Cruz.

Otros temas interpretados fueron Ojos color sol, Desencuentro, Que fluya, Fiesta del loco, El futuro es nuestro y 313.

Residente no se presentaba en Puerto Rico desde el 2018 y sostuvo, en expresiones oficiales, que su presentación en el Archipiélago es una celebración de su identidad y un homenaje a sus raíces.

“No hay nada como estar en casa, frente a mi gente. Esto no es solo un concierto, es una reunión con mi familia”, expresó emocionado desde el escenario.