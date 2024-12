Ken Y presenta su nuevo tema “La Ex”

El cantante y compositor puertorriqueño Kenny Rubén Vásquez Felix, mejor conocido como “Ken Y”, anunció este sábado el lanzamiento de su más reciente sencillo, “La Ex”, que forma parte de su nueva propuesta musical en solitario.

“Este nuevo capítulo en mi vida lo estoy disfrutando a plenitud y temas como “La Ex” me permiten conectar con mi público desde una perspectiva real, cantándole a temas que son parte de la vida cotidiana. Además, estoy muy contento por todo lo que representa el inicio de la nueva gira, y más que entusiasmado con los proyectos que ya estamos trabajando para el próximo año”, comentó Ken Y.

“La Ex” es una canción con cierta picardía en la que el cantante mezcla letras románticas. “La Ex”, une el trabajo creativo de productores puertorriqueños y colombianos que incluyen al compositor Juanse Navarro, Gualpa, Costello, Hits League, Electronick, OBrinn, Ken Y, entre otros.

El tema está disponible en todas las plataformas digitales.

Proximamente, el boricua dará inicio a su gira “The one and only world tour”, donde presentará un repaso a su trayectoria musical con ritmos como el reggaetón, bachata, balada y los éxitos que lo han acompañado a través de sus 20 años de carrera.

El punto de partida será el domingo, 2 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico y posteriormente se moverá a Perú donde presentará 10 conciertos a través de todo el país, luego Nueva York, República Dominicana y por primera vez visitará Japón.

Musicalmente, hay otros proyectos encaminados como una colaboración en el álbum del grupo Montez de Durango con el tema “Lo que más me duele”. Además, durante los pasados meses Kenny ha estado colaborando con grandes figuras de la música como Chimbala, Boza, Yaga y Mackie, Tito El Bambino, Jking & Maximan, entre otros, y próximamente participará con un tema en la saga “Las Gárgolas” del conocido productor Alex Gárgolas.