George R. R. Martin sobre su ansiado libro ‘Winds of Winter’: “Tal vez nunca lo termine”

Aunque la serie de Game of Thrones terminó hace años, dejando a sus fanáticos algo descontentos, los seguidores de la saga han esperado con mucha ansia el sexto libro de la serie, The Winds of Winter. Sin embargo, podría haber malas noticias pues, según George R. R. Martin, este libro podría no llegar a ver nunca la luz.

A 13 años del lanzamiento de su predecesor, A Dance with Dragons, el escritor reflexionó en una entrevista sobre el retraso, la presión de los fans y sus otros proyectos en marcha, dejando entrever un panorama incierto para la conclusión de su obra épica.

¿Qué dijo George R. R. Martin sobre su libro, ‘Winds of Winter’?

Ante la posibilidad de que nunca logre concluir el libro, Martin se muestra algo inclinado a esa resignación: “Desafortunadamente, llevo 13 años de retraso. Cada vez que lo digo, me pregunto: ‘¿Cómo puedo estar 13 años atrasado?’ Pero así pasa, día tras día,” reflexionó en entrevista con The Hollywood Reporter. Además, admitió que “Mucha gente ya está escribiendo obituarios para mí. [Están diciendo] ‘Oh, nunca terminará’. Tal vez tengan razón. No sé. ¡Estoy vivo ahora mismo! ¡Parezco bastante vital!”

El desarrollo de The Winds of Winter ha sido uno de los mayores desafíos en la carrera del autor. En una entrevista en ‘Stephen Colbert’s Tooning Out the News’ en 2022, el escritor reveló que el libro sigue siendo una prioridad, pero reconoció que aún está lejos de completarlo.

Según Martin, lleva aproximadamente 1,100 a 1,200 páginas escritas, lo que representa tres cuartas partes del manuscrito. Pero aún quedan entre 400 y 500 páginas por escribir, una tarea monumental considerando su ritmo actual.

Martin ha sufrido numerosas interrupciones debido a compromisos con otros proyectos, tanto literarios como televisivos. Aunque en 2020 mencionó que había tenido un año productivo escribiendo “cientos y cientos de páginas,” desde entonces el progreso parece haber disminuido. En 2023, Martin confesó estar “luchando” con el manuscrito, y en 2024 aseguró haber escrito solo unas pocas páginas nuevas debido a su involucramiento en otros trabajos.