Dani Mejía es recibido en Puerto Rico tras coronarse como Mr. World

Entre aplausos y júbilo fue recibido en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, el nuevo Mr. World, el puertorriqueño Dani Mejía Romero, quien fue coronado el pasado mes de noviembre en el certamen a nivel internacional.

Mr. World lucía su cinta de triunfo a su llegada al terminal donde también se encontraba la Miss Mundo Puerto Rico 2024 Valerie Pérez, miembros de su equipo de trabajo, una batucada y sus seguidores.

Mejía compartió a los miembros de la prensa que experimentó “una pérdida de conciencia” en el momento de su nombramiento como Mr. World 2024.

“Pues realmente perdí conciencia por un minuto, perdí conciencia, no podía creer que estaba viviendo ese momento. Fue un momento que me ha marcado por el resto de mi vida. Recuerdo que comenzaron a abrazarme y tirarme en el aire y yo estaba tan instruido y enfocado en desfilar por qué así nos habían enseñado, que pensé que no podría desfilar porque seguían lanzándome en el aire. Me lo disfruté completamente”, expresó Mr. World Puerto Rico en conferencia de prensa.

Durante su paso por el certamen, Mejía quedó como ganador de las competencias de deportes y de talento, siendo el primer delegado puertorriqueño en ganar dos competencias como parte del concurso.

En el certamen, el puertorriqueño logró entrar cómodamente al top 20 junto a los representantes de Angola, Argentina, Bélgica, República Checa, India, Italia, Kenia, Lebanon, México, Myanmar, Perú, Filipinas, Sierra Leona, España, Sri Lanka, Turquía, Estados Unidos, Venezuela y Vietnam. Posteriormente, entró al cuadro del 10 finalistas, que también fue conformado por Angola, República Checa, India, Kenia, España, Sri Lanka, Turquía, Venezuela y Vietnam.

El desempeño de Medina, su dominio de pasarela y la seguridad proyectada en todo momento fueron claves para entrar al prestigioso cuadro de cuatro finalistas, junto a Angola, España y Vietnam. El boricua también sobresalió en su respuesta a la pregunta final, en la cual hablo sobre la importancia de mantener una actitud positiva y confianza en uno mismo.

Dani Mejía partirá próximamente a Londres, Inglaterra, para cumplir con los compromisos de su cargo como Mr. World 2024.