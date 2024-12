Conoce las atracciones que traerá Walt Disney World Resort para 2025

Para el próximo año, Walt Disney World Resort en Florida se prepara para sorprender a los visitantes con una serie de emocionantes novedades que llevarán la magia a nuevas alturas.

Este icónico destino turístico, conocido como el “Lugar Más Mágico del Mundo”, está renovando su oferta con espectáculos innovadores, experiencias gastronómicas inmersivas y atracciones mejoradas, lo que sin duda hará que sea aún más atractivo para los viajeros que buscan magia y diversión.

Esto es lo que se viene para Walt Disney World Resort en 2025

Uno de los espectáculos más anticipados es “Disney Villains: Unfairly Ever After”, programado para debutar en el verano de 2025. Este espectáculo, ambientado en el misterioso Espejo Mágico, llevará a los visitantes a un mundo oscuro y encantado donde los villanos de Disney, como Cruella de Vil, el Capitán Garfio y Maléfica, serán los protagonistas. Con un enfoque de humor y creatividad, promete cautivar a audiencias de todas las edades con una nueva visión de estos famosos personajes.

Además, la magia no se detiene con “The Little Mermaid – A Musical Adventure”, otro gran estreno para el verano del siguiente año. Esta adaptación del clásico animado de Disney llevará a los espectadores a sumergirse en el mundo submarino de Ariel, con un despliegue de marionetas y efectos visuales impresionantes. Los visitantes podrán revivir canciones emblemáticas como “Under the Sea” y “Part of Your World”, así como disfrutar de nuevas melodías que enriquecerán la experiencia.

Nuevas experiencias en EPCOT y Magic Kingdom

EPCOT también será testigo de grandes transformaciones. En 2025, el nuevo “Spaceship Earth Lounge” ofrecerá a los visitantes un lugar elegante y acogedor, inspirado en la famosa atracción. Con vistas espectaculares a los jardines de World Celebration y los fuegos artificiales nocturnos, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica única, acompañada de bebidas clásicas.

Por otro lado, los fanáticos de la velocidad y la tecnología podrán emocionarse con el regreso de “Test Track presented by General Motors”, que será renovado con una narrativa totalmente nueva, manteniendo la adrenalina de una de las atracciones más populares de EPCOT.

En el Magic Kingdom Park, se lanzará “Disney Starlight: Dream the Night Away”, un desfile nocturno que promete ser un espectáculo visual impresionante. Este evento combinará la magia de los personajes clásicos con nuevas figuras populares como las de “Encanto” y “Frozen”. Cada carro del desfile contará una historia única, iluminando la noche con el encanto y la esencia inconfundible de Disney.