Cazzu vuelve a la música, tras la desilusión con Nodal

Luego de la polémica ruptura con Christian Nodal, la cantante argentina Cazzu retoma su carrera musical. A pesar de los rumores y especulaciones que surgieron en torno a su relación con el cantante mexicano, su mejor amiga y colega, La Joaqui, fue quien dio a conocer detalles sobre este esperado regreso.

Aquí te contamos qué es lo que se sabe sobre el posible regreso de la artista a la música, pues ha generado gran expectativa.

Cazzu estaría lista para retomar su carrera

En una entrevista reciente con el programa Sale el Sol, La Joaqui habló con entusiasmo sobre el estado emocional de Cazzu, cuyo nombre real es Julietta Cazzuchelli, y destacó su fortaleza y dedicación tanto a su música como a su maternidad.

“La verdad es que ella está perfecta. Está haciendo música, es una gran madre. Como toda mujer, hermosa y fuerte, está muy bien, como siempre”, comentó La Joaqui. “Es una madraza, trabajando, cantando, cuidando a su bebé. Está espectacular.”

La Joaqui también dejó claro que lo más importante es centrarse en la música que está preparando Cazzu, y no en los detalles personales de su vida. “Yo creo que es tan simple como que somos amigas y la vida es la vida misma. Solo estoy acompañándola en su regreso a la música. Lo que realmente importa es que ella vuelva con música hermosa, y eso es lo que vamos a celebrar”, agregó.

Además, La Joaqui hizo hincapié en que prefiere mantenerse al margen de cualquier comentario sobre temas polémicos, como los rumores que surgieron tras la relación de Nodal con Ángela Aguilar, quienes se casaron pocos meses después de su ruptura con Cazzu. “Con todo el respeto del mundo, soy una persona que no habla mal de nadie. No me meto en los temas de otras personas. Lo único que puedo decir es que tengo una amiga increíble, que es una madre ejemplar y está por sacar música maravillosa. Así que si la quieren apoyar, escuchen su música”, afirmó.

La Joaqui y Cazzu son grandes amigas

Respecto a su relación con la cantante, La Joaqui la describió como su “alma gemela” y resaltó la empatía y el apoyo que Cazzu brinda a otras mujeres. “Sí, ni hablar. Es sin duda mi alma gemela. La quiero y la amo muchísimo. Y así como es conmigo, es con todas las mujeres. Es una mujer empática, que siempre nos apoya y hace música para nosotras. Todo es hermoso, no hay crisis. Todo es positivo”, concluyó.