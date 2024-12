Cardi B gasta más de 3 millones de dólares al mes y estaría cerca de la quiebra

Cardi B reveló que gasta alrededor de 3 millones de dólares al mes luego de que salieran a la luz rumores que señalaban que la rapera podría estar en quiebra. La artista además defendió que puede generar nuevos ingresos sin ningún problema.

Todo inicio porque la rapera había publicado una colaboración pagada con la conocida marca de Shein, lo que provocó que sus seguidores se planteasen si la cantante estaba realmente necesitada de dinero como para tener que recurrir a publicitar dicha firma si la artista suele vestir prendas de lujo.

¿Qué dijo Cardi B sobre su situación económica?

En una grabación de voz compartida a través de la red social X (antes Twitter), Cardi B quiso aclarar su situación económica. “La gente dice que estoy sobreviviendo de acuerdos con Shein y acuerdos con marcas... espera, un momento”, dijo visiblemente molesta.

“Quiero que sepan que mañana podría despertarme, firmar un contrato y tener la mitad de $65 millones, o la mitad de $70 millones, en mi banco”, añadió. “ No estoy sobreviviendo, estoy viviendo bien ”, aclaró, demostrando que gasta una cantidad alta de dinero cada mes.

Asimismo, para reforzar su argumento, la intérprete de WAP, compartió una captura de pantalla de lo que parece un contrato de gira que estaba negociando, en el que le ofrecían la cantidad de la que había hablado, 65 millones de dólares.

A pesar de su aclaratoria, la cantante informó que no habrá gira por los momentos hasta que estrene su nuevo disco. “No quiero tomar acuerdos de gira hasta que anuncie mi álbum, porque cuando lo haga, sé que van a subir la oferta”, dijo. “Tienes que moverte inteligentemente. No puedes actuar con hambre cuando no lo estás”, agregó.

A pesar de las críticas, varios de sus seguidores salieron a defenderla, recordando que, en sus primeros días de carrera, Cardi B ya había colaborado con marcas como Fashion Nova: “Parece que olvidaron a Cardi cuando usaba Fashion Nova, no actuemos como si fuéramos nuevos”, escribió un fan, defendiendo su capacidad para equilibrar el lujo y las marcas más accesibles.