Britney Spears revela que se mudó a México para alejarse de los paparazzi

Otra estrella del mundo del entretenimiento estaría buscando vuelo fuera de Estados Unidos. Britney Spears reveló su intención de mudarse a México pues el trato que tienen los paparazzi con ella le genera mucho estrés.

En un video reciente publicado en su cuenta de Instagram, la cantante de ‘Oops!...I Did It Again’ compartió la razón detrás de su decisión: el trato de los paparazzi. “Es muy doloroso para mí”, expresó con pesar.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Britney Spears sobre los paparazzi y vivir fuera de Estados Unidos?

“ Los paparazzi me retratan como si tuviera puesta una máscara blanca, como la de Jason. Ni siquiera me reconozco en esas fotos ”, dijo, destacando también que los medios siempre han sido “extremadamente crueles” con ella.

La cantante de ‘Baby One More Time’ admitió que, aunque “no es perfecta”, eso no justifica el trato “tan malvado y cruel” que ha sufrido. “Por eso, voy a mudarme a México”, sentenció en el video.

La cantante de ‘Toxic’ también compartió otro video el mismo día, donde aprovechó para mencionar su cumpleaños, que fue el lunes 2 de diciembre. “Este año cumplo cinco años y mañana empiezo el jardín de infantes”, expresó.

Spears no es la única celebridad que ha decidido irse de Estados Unidos. En noviembre, Eva Longoria compartió que, junto a su esposo José Bastón y su hijo Santiago, de seis años, están dividiendo su tiempo entre España y la Ciudad de México.

En una entrevista con Marie Claire, la exestrella de Desperate Housewives compartió que, aunque vivió toda su vida adulta en California, notó que Los Ángeles comenzó a cambiar de una forma que ya no la hacía sentirse cómoda.

PUBLICIDAD

Comentó que, incluso antes de la pandemia, el ambiente de la ciudad “había cambiado”. Sin embargo, fue con la llegada del Covid que todo se volvió más difícil.