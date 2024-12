Bad Bunny entre los artistas más escuchados del año en Spotify

El Wrapped 2024 de Spotify ha sido revelado y en la lista de los más escuchados figuran Peso Pluma, Kenia Os, Feid, Karol G y nuevamente Bad Bunny.

La plataforma de música por streaming reveló el miércoles sus listas de artistas, álbumes, canciones y podcasts más escuchados en el año. Si bien, a nivel global, el 2024 estuvo dominado por segundo año consecutivo por Taylor Swift, el astro puertorriqueño Bad Bunny, quien fue por tres años consecutivos el más escuchado de Spotify entre 2020-22, se mantiene afianzado entre los más populares del mundo en el tercer puesto, mientras que el artista canadiense The Weeknd está en el segundo lugar. El top de los artistas globales tiene también al mexicano Peso Pluma en 7o lugar y al colombiano Feid en 10o.

“Creo que es un orgullo porque también lo que estamos notando es que no solamente tenemos a los mexicanos consumiendo el producto local, sino que allá afuera en el mundo, Peso Pluma pesa y pesa mucho”, dijo, en entrevista con The Associated Press, Olivia “Livi” Quiroz, senior editor de Spotify México, una de las editoras encargadas de develar el Wrapped el miércoles por la noche.

Entre las 10 canciones más escuchadas a nivel global hay un éxito en español de artistas latinoamericanos. La lista es encabezada por el himno veraniego “Espresso” de la estadounidense Sabrina Carpenter, pero incluye en cuarto lugar a los chilenos FloyyMenor y Cris Mj por su omnipresente “Gata Only”.

Los álbumes más escuchados a nivel global también tienen música en español, con “Mañana será bonito” de la colombiana Karol G en el cuarto puesto.

Spotify reveló lo más escuchado de México con un video mapping en la Torre Latinoamericana del centro histórico. Por tercer año consecutivo, la música mexicana se mantuvo como el género más escuchado en el país y Peso Pluma fue el artista mexicano más escuchado en su país y el mundo, por segundo año seguido. De hecho, Peso Pluma es el artista mexicano con más reproducciones en la historia de Spotify y, según datos de la plataforma, los usuarios de la joven generación Z escuchan al menos cuatro canciones de “La Doble P” al día en México.

La música regional mexicana contemporánea es el género más popular del momento en México; entre los 10 artistas más escuchados en el país en 2024 sólo uno (Bad Bunny) no pertenece al género. La lista está conformada por: Peso Pluma (1), Junior H, Natanael Cano, Bad Bunny, Fuerza Regida, Oscar Maydon, Carín León, Gabito Ballesteros, Luis R Conriquez y Tito Double P.

“Bad Bunny quizás no es el nombre que era hace tres años aquí en México porque estamos inundados de música mexicana, con artistas mexicanos súpertalentosos, pero creo que siempre está padre regresar a lo que ahora ya podríamos considerar un clásico del reggaetón”, dijo Quiroz.

La música mexicana ha tenido un incremento en su escucha del 450% en los últimos 5 años a nivel global en Spotify. La canción más escuchada del año en México pertenece al género, se trata de “Madonna” de Natanael Cano y Oscar Maydon, mientras que “Éxodo” de Peso Pluma, “$ad Boyz 4 Life II” de Junior H, “Incómodo” de Tito Double P y “Génesis”, otro lanzamiento de Peso Pluma, fueron los cuatro álbumes más escuchados del año en México.

En cuanto a las artistas femeninas, Kenia Os (1), Yuridia, HaAsh, Gloria Trevi y Julieta Venegas fueron las más escuchadas. En abril, “Pink Aura”, de Os, consiguió el récord como el álbum de una artista mexicana más reproducido en un sólo día. Os fue, además, la artista femenina mexicana más escuchada en el mundo.

Este año el Wrapped está acompañado de funciones de inteligencia artificial y de resúmenes que van más allá de los minutos escuchados, como la sección Tu Evolución Musical, una experiencia nueva que destaca las obsesiones musicales de los usuarios en 2024 y les permite explorar las fases musicales que definieron su año.

También tiene una playlist de videos musicales en mercados en los que los videos están en fase beta para los usuarios Premium. La playlist es personalizada e incluye los videos musicales de sus artistas favoritos durante el año.

Los usuarios de Spotify también tienen acceso a su Top 100 de Canciones y Top 20 de Artistas, que podrán añadir a su biblioteca para disfrutarlos en forma de playlist y conocer su racha de escucha más larga.

La AI DJ Livi, que habla en español y fue lanzada en julio, también tiene contenido especial para el Wrapped. Ofrece una experiencia a los escuchas con comentarios sobre su año musical y sus gustos. Para usarla es necesario tener la versión actualizada de la app de Spotify.

“Es una herramienta que está alimentada con inteligencia artificial, la cual te conoce tan bien que sabe qué música recomendar”, dijo Quiroz, cuya voz, modulación y personalidad sirvieron como base para crear a DJ Livi. “Te lleva por diferentes moods (estados de ánimo), por diferentes momentos, por diferentes géneros ... Y no solamente te va a presentar tu música favorita del año, sino que también te puede llegar a contar una historia de tu artista favorito, algún dato curioso”.