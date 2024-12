Ariana Grande sobre los comentarios de su delgadez: “Hay muchas maneras distintas de lucir saludable y bella”

Ariana Grande realizó una entrevista junto a Cynthia Erivo con la creadora de contenido francesa Crazy Sally. La actriz recordó las ocasiones en las que sido criticada: “He estado haciendo esto frente al público y he sido un espécimen en una placa de Petri desde que tenía 16 o 17 años. Lo he escuchado todo. He escuchado todas las versiones”.

Ariana aclara el tema sobre su delgadez

“Es difícil protegerse de ese ruido. Es algo incómodo sin importar en qué escala lo experimentes, incluso si vas a la cena de Acción de Gracias y la abuela de alguien dice ‘Dios mío, te ves más delgada, ¿qué pasó?’ o ‘te ves más pesada, ¿qué pasó?’”, agregó.

También agregó que confía en sí misma: “Tengo mucha suerte de tener el sistema de apoyo que tengo y de saber y confiar en que soy hermosa. Pero sí sé cómo se siente la presión de ese ruido. Ha estado presente en mi vida desde que tenía 17 años. Simplemente ya no lo invito a entrar. Tengo trabajo que hacer, tengo una vida que vivir, tengo amigos a los que amar. Tengo tanto amor. No lo invito, así que ya no le dejo espacio ”.

Diferentes maneras de lucir “saludable y bella”

“Hay muchas maneras distintas de lucir saludable y bella. Y, personalmente, para mí, el cuerpo con el que has estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo”, continuó. “Estaba tomando muchos antidepresivos, bebiendo alcohol y comiendo mal, y en el peor momento de mi vida lucía como tú consideras que soy saludable, pero eso, de hecho, no era saludable”.

Continuó: “Lo segundo es que nunca se sabe por lo que está pasando alguien, así que incluso si vienes de un lugar amoroso o de un lugar cariñoso, esa persona probablemente esté trabajando en ello o tenga un sistema de apoyo con el que esté trabajando. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”.