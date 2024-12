Richard Gere se aventura en el mundo del espionaje en The Agency

(Dimitrios Kambouris/Getty Images for Paramount+)

NUEVA YORK, NUEVA YORK - 21 DE NOVIEMBRE: Richard Gere asiste a The Agency | Estreno en Nueva York el 21 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Dimitrios Kambouris/Getty Images para Paramount+)

The Agency | Estreno en Nueva York

Los dramas de espionaje adultos, enfocados en el drama y la exploración de los personajes, son poco usuales en formato de series de televisión y esta fue una de las razones principales por las cuales el actor Richard Gere, quien también está próximo a estrenar el drama Oh Canada, aceptó un rol importante en The Agency, el nuevo programa de Showtime, que estrenó en la plataforma de Paramount+.

El sobrio drama de intriga política se centra en la estación de Londres de la CIA, dirigida por Bosko (Gere) y Henry (Jeffrey Wright). La estación es la base de Martian (Michael Fassbender), quien recientemente ha sido llamado de regreso después de seis años encubierto. Este se resiste después de entablar una relación romántica con Sami (Jodie Turner-Smith) y se ve involucrado en un incidente internacional con uno de los agentes de la agencia, poniendo en riesgo la seguridad mundial. La serie, que profundiza en personajes que luchan sus propias batallas mientras lidian con amenazas existenciales a la nación y el mundo, cuenta con diez episodios.

PUBLICIDAD

En entrevista exclusiva con Metro, Gere reflexionó sobre el lado humano de la historia que presenta la serie. “Esta serie fue escrita por escritores y dramaturgos realmente fantásticos y la serie francesa, que había visto toda como cinco o seis años antes de que me llegara, es estupenda, y también muy centrada en la gente, aunque con la tensión y las necesidades de lidiar con el mundo actual y lo que fuera que estuviera pasando cuando se filmó”, señaló el actor, refiriéndose a la fuente original, la serie francesa del 2015 Le Bureau Des Legendes, también conocida como The Bureau.

El laureado actor, que vio despuntar su carrera como un galán de dramas románticos durante la década de los 80, como American Gigolo, Breathless, An Officer and a Gentleman, para luego convertirse en una de las figuras más cotizadas gracias a la clásica Pretty Woman (1990), balanceando la comedia romántica con el drama , el thriller y la acción en otros proyectos, también reflexionó sobre política internacional. “Estamos tratando con Ucrania, estamos tratando con Oriente Medio, con África. El mundo actual se arremolina a nuestro alrededor en la historia, pero al final, vas a atraer a los mejores actores y directores. La historia trata sobre personas y sobre la complejidad de las emociones y la psicología de todos nosotros. Nunca he conocido a una persona sencilla en toda mi vida. Todo el mundo es muy complicado y profundo, mucho más allá de lo que parece”, reflexionó.

Sobre cómo este tipo de drama político con momentos de acción tiende a ser frío, pero con un guion que aborda el aspecto humano, dijo: “si entras en esto mirándolo desde la superficie y desde un punto de vista un tanto frío, tendrá valor, pero no creo que llegue tan profundo al espectador como cuando ves a un ser humano con el que te puedes identificar y empatizar, ver por lo que está pasando”.

De otra parte, Gere recordó su experiencia filmando en Puerto Rico, hace casi 20 años, la comedia dramática The Hoax. “Es una de mis películas favoritas, en realidad. Estábamos filmando en Vieques y recuerdo estar en un bote en medio de la noche, este pequeño lago, y todos los organismos microscópicos estaban tan vivos que cuando un pez se movía, los veías. Era como una radiografía. Era como si toda la vida en el agua creara rayos X en el agua. Fue una experiencia increíble”, concluyó el actor en referencia a la bahía bioluminiscente más brillante del mundo.