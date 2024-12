El motivo por lo que Anna Wintour siempre utiliza gafas de sol en público

Anna Wintour, la famosa editora en jefe de Vogue desde 1988, se ha convertido en un ícono de la moda no solo por su inconfundible corte de cabello bob, sino también por su distintivo accesorio: unas gafas de sol oscuras que siempre lleva puestas, incluso en espacios cerrados.

A lo largo de los años, este peculiar detalle de su estilo ha despertado una gran curiosidad y ha generado diversas especulaciones sobre su verdadero propósito.

¿Por qué Anna Wintour siempre usa gafas oscuras?

Recientemente, la propia Wintour rompió el silencio sobre este accesorio tan emblemático en una entrevista con la BBC. De forma directa, la periodista de 75 años explicó con un toque de misterio: “Me ayudan a ver y me ayudan a no ver”. Y, con un aire enigmático, añadió: “Me ayudan a ser vista y a no ser vista. Son un como un prop de atrezo, diría yo”.

La entrevista tuvo lugar en el contexto de la promoción de Vogue: Inventing the Runway, una exposición interactiva que Wintour está impulsando en The Lightroom, en Londres. Esta muestra, que se mantendrá abierta hasta abril de 2025, celebra la historia de los desfiles de moda, sumergiendo a los visitantes en los momentos más icónicos de la industria a través de innovadoras proyecciones digitales.

En su charla para la BBC, Wintour comentó: “Para alguien que asiste a tantos desfiles, uno puede volverse... no cínico, pero sí acostumbrarse a la experiencia. Queríamos que quienes no han tenido la oportunidad de estar en un desfile sintieran como si estuvieran allí”.

La carrera de Anna Wintour

Anna Wintour es, sin lugar a dudas, una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda. Nacida en Londres en 1949, su nombre está indisolublemente ligado a Vogue, la revista de moda más icónica del mundo, que ha dirigido desde 1988. Su largo reinado al frente de la publicación ha definido no solo el rumbo de la moda, sino también el de la cultura pop y la industria del entretenimiento.