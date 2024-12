“Cuando él quiera”: Farruko está puesto para un “tema vs. tema” contra Anuel

¡Avísale a tu vecino que todavía estás a tiempo! Nos fuimos para la 167 en Bayamón a visitar a Farruko, desde el garaje donde creció junto a su familia. Allí, al lado de las escaleras donde escribía sus primeros temas nos habló de la tiraera que tiene actualmente contra Anuel AA y aseguró que no le tiene miedo a un enfrentamiento cara a cara.

Durante la entrevista, montado en el camión que ha utilizado para la promoción de su álbum Cvrbon Vrmor, Farruko, habló sobre las diversas guerras liricales que se han dado en el género y recordó el “Cara a Cara” de Daddy Yankee vs. Don Omar en el Coliseo de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Esto era por puro deporte, algo que Farruko, asegura también ha hecho para poner en su sitio a Anuel AA. Al preguntarle sobre si estaría dispuesto a hacer un espectáculo similar, nos aseguró que sí. “Cuando el quiera”, soltó con mucha seguridad Farru desde su camión.

Además, si Anuel zumba una tiraera contestándole, Farruko, le podría tener una respuesta, dependiendo de lo que tire.

“No sé si ustedes vieron cuando Don y Yankee hicieron el versus en el Choliseo, ellos tuvieron unos routs de tiraera y nunca se faltaron el respeto, hubo diferencias que venían antes de su relación, pero en lo que era el marco del entretenimiento y lo que era el concepto, ellos se tiraron y nunca se faltaron el respeto”, expresó Farruko.

“Aquí estamos midiendo talento, porque él dice que todo el mundo está apaga’o y que él es el número uno, para mí la música y el talento no se mide por una lista de Billboard, no se mide por audiencia, tú puedes ser duro en el gusto popular, quizás por tus controversias, por tu personaje, tu manera de ser, pero a la hora de talento, ¿qué tienes? Háblame de delivery, háblame de punchlines, háblame de melodía, de armonía, de cómo flotas encima de un ritmo y ahí es a donde lo quiero llevar, a la escuelita. Demuéstrame que eres el número uno”, añadió.

¿Por qué comenzó esta tiraera?

PUBLICIDAD

Le preguntamos a Farruko sobre qué detonó todo esto, luego de un simple comentario en Instagram con un “mere trili” que le tiró a Anuel AA.

“Esta fue la gota que colmó la copa, en el caso mío yo no le tengo nada personal. Yo lo considero un amigo, lo que pasa es que es un hombre que el ego lo traiciona y no mide sus palabras y es como digo yo, le das tanto al perro que un día te va a morder, porque se cansa de que le des y quedarse callado. Yo no lo voy a llevar a un nivel de calle o llevarlo a un nivel de querer hacer daño, porque nosotros no somos eso y número dos lo que somos es artistas, pues yo le dije, sácate esa espina del corazón y móntate en un ritmo y demuéstrame que eres el número uno, es algo más deportivo en mi caso. Yo no sé cómo el lo vaya a coger”, expresó Farruko.