“Completamente falso”: Desmienten rumores que vinculan a Daddy Yankee con Jessica Cediel

La oficina de manejo de Raymond Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, desmintió a través de un comunicado los rumores que vinculaban al artista con la modelo y presentadora de televisión colombiana, Jessica Cediel.

Los rumores surgieron luego de que el artista confirmara el pasado lunes, 2 de diciembre, su divorcio con Mireddys González, quien fue su esposa durante más de 20 años.

“A pesar de que hemos negado categóricamente los rumores, algunos medios de comunicación continúan difundiendo información falsa que relaciona a Daddy Yankee con Jessica Cediel. Queremos dejar claro que esta afirmación es completamente falsa”, lee el comunicado.

Continúa: “Jessica Cediel, al igual que otros voluntarios, le pidió una fotografía al artista al final de un evento dedicado a servir a quienes más Lo necesitan. Tras esto, Daddy Yankee se retiró del lugar inmediatamente, cerrando así su participación en esta actividad”.

“Exhortamos a los medios de comunicación a no continuar utilizando titulares confusos diseñados para generar clickbait. Este tipo de practicas desvirtúan el propósito de actividades solidarias como la que dio origen a esta situación. Lamentamos que la Sra. Cediel no haya querido aclarar la verdad. Los invitamos a sumarse a promover información veraz y responsable”, añade.

¿Quién es Jessica Cediel?

Jessica Cediel, de 42 años, es una actriz, periodista, modelo y presentadora de televisión colombiana. Cediel es reconocida por haber presentado los programas Muy buenos días, Estilo RCN y Yo me llamo.

En sus redes sociales se proclama como creyente de la Palabra de Dios.

Incluso, en su perfil de Instagram, tiene el versículo bíblico de Isaías 41: 9/20, que comienza diciendo: “Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi siervo eres tú; te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.,