Bad Bunny anuncia fecha y hora del estreno de su canción

El exponente urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, anunció este jueves, 5 de diciembre de 2024, en su canal de Whatsapp que a las 8:00 de la noche (hora de Puerto Rico) estrenará una canción.

“Hoy [jueves] sale la cancioncita esa que yo subí el preview los otros días... se me olvidó decirles pero nada... Sale a las 8:00 de la noche, hora de Puerto Rico”, sostuvo el artista urbano.

Recientemente, Bad Bunny estrenó el tema “Qué pasaría”, el cual es parte del disco “Cosa nuestra” de Rauw Alejandro.

La semana pasada, Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al realizar una aparición especial en el dicho canal durante el Día de Acción de Gracias en Norteamérica.

Más de 150 mil seguidores interactuaron con el mensaje del artista, reconociendo lo poco comunes que son sus comunicaciones en WhatsApp.

Esta respuesta entusiasta se produce luego de cinco meses desde su última interacción en la plataforma, en la cual Bunny admitió jocosamente haber olvidado que tenía activado ese canal y bromeando sobre la posibilidad de volver a olvidarlo en el futuro.

La cantante Taylor Swift volvió a dominar el resumen del año 2024 que realiza la plataforma Spotify, mediante su “Spotify Wrapped” que agrupa los gustos personalizados de cada usuario.

Swift se encuentra en la primera posición de la tabla global, seguida por The Weeknd en segundo lugar y el exponente urbano puertorriqueño Bad Bunny, quien se encuentra en la tercera posición. Cabe destacar que el puertorriqueño no tuvo un álbum este año. Su última producción fue “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” que fue estrenada en octubre del 2023.

El miércoles, el gigante del streaming presentó su resumen anual de tendencias de escucha individuales, así como tendencias de todo el mundo. Los usuarios ahora pueden acceder a sus artistas, canciones, géneros, álbumes y podcasts más escuchados, así como descubrir qué artistas tuvieron el año más exitoso en la plataforma.

Swift fue la artista más escuchada globalmente en 2024, acumulando más de 26.6 mil millones de reproducciones. Le siguen The Weeknd, Bad Bunny, Drake y Billie Eilish, en ese orden.

En Estados Unidos, la lista es similar: Swift ocupa el primer lugar, seguida por Drake, Zach Bryan, Morgan Wallen y Kanye West.

El año pasado, Swift destronó al astro puertorriqueño del reggaetón Bad Bunny del primer puesto a nivel global. Bad Bunny había mantenido el codiciado título por tres años consecutivos a partir de 2020.

Swift tuvo el álbum más reproducido en 2024, con “The Tortured Poets Department”. Le siguen el álbum de Eilish “Hit Me Hard and Soft”, “Short n’ Sweet” de Sabrina Carpenter, “Mañana Será Bonito” de Karol G y “eternal sunshine” de Ariana Grande.

Todos esos títulos son nuevos en 2024 con la excepción del álbum de Karol G, que se lanzó a principios del año pasado.

En Estados Unidos, hay solo ligeras diferencias: el álbum de Swift sigue liderando, seguido por “One Thing At A Time” de Wallen — lanzado el año pasado. Luego están Carpenter, “Stick Season” de Noah Kahan y “The Rise and Fall of a Midwest Princess” de Chappell Roan, también lanzado en 2023.

Carpenter lidera las canciones más escuchadas tanto en Estados Unidos como a nivel global este año, con su éxito veraniego “Espresso”. Ha acumulado más de 1.6 mil millones de reproducciones.

A nivel global, le siguen “Beautiful Things” de Benson Boone, “Birds of a Feather” de Eilish, “Gata Only” de FloyyMenor y Cris MJ y “Lose Control” de Teddy Swims.

Y en Estados Unidos, le siguen “Not Like Us” de Kendrick Lamar, “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey, “I Had Some Help” de Post Malone y Morgan Wallen y “Million Dollar Baby” de Tommy Richman.

Este año, hay algunas nuevas características en Spotify Wrapped. Estas incluyen una nueva historia de datos llamada “Tu evolución musical”, que documenta tres fases musicales distintas para cada usuario, y una lista de reproducción personalizada. La función individualizada “Tu artista top” también ha cambiado ligeramente, e incluye ahora “Racha de escucha más larga” además de los “Oyentes top” habituales.

Que los artistas más grandes, a nivel global, ocupen los primeros puestos en Spotify Wrapped no debería sorprender: están destacados prominentemente en todo el servicio de streaming, incluyendo en sus listas de reproducción altamente influyentes, además de contar con bases de fans leales y dedicadas. Para los artistas independientes que pueden aparecer en el Wrapped de un oyente individual, acceder a un lugar en la lista global requeriría miles de millones de reproducciones.

El streaming ahora representa la mayor parte del dinero generado por la industria musical — un asombroso 84 % en Estados Unidos, según la Asociación de la Industria Discográfica de América, y el 67.3 % a nivel mundial, según un informe de 2024 de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, que rastrea las ventas globales.

Spotify es la plataforma más grande de todas — representa aproximadamente el 31 % de la cuota de mercado total — con 626 millones de usuarios reportados y 246 millones de suscriptores en más de 180 mercados.