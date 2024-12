Yailin explicó por qué se hizo un nuevo implante de senos

La cantante y modelo Yailin ‘La más viral’ se ha hecho varias cirugías estéticas. A sus 22 años, la exesposa de Anuel AA tiene intervenciones quirúrgicas en distintas partes de su cuerpo, y una de estas son sus senos, en los cuales se hizo un retoque reciente.

Yailin difundió este martes un post de Instagram, mostrando sus senos con un sostén postoperatorio. No emitió comentarios, pero la imagen evidenciaba que se había operado.

Los comentarios abundan por parte de los usuarios. Unos la elogiaron y otros la criticaron negativamente. “Princesa bella”, “la de la autoestima por el piso”, “hermosaaaa Yailinnnnnnn eres una reina y Dios siempre te va a proteger”, ”tan joven y se está dañando su cuerpo”, “pobre mujer, no es feliz por más que tenga”, “no te operes más linda, tú eres bella natural, no necesitas arreglos de ninguna clase”, son algunos comentarios.

Muchas personas le preguntaron a Yailin por qué se operó, así que unas horas después, ella respondió a través de otro post con una foto de ella en traje de baño de dos piezas y un escrito que dice: “ Para los que me preguntan por qué me operé otra vez, estoy súper flaca y los implantes que tenía ya no eran adecuados para mi cuerpo y por eso me lo cambié más pequeño y natura l”.

A esta contestación de Yailin, también hubo buenos y malos comentarios. “Naturalmente plástico”, “nunca fueron adecuado para ti mami”, “Dios te bendiga”, “bendiciones yaya, cuídate”, “no veo nada natural, allí solo hay silicona y relleno”, “es tu vida y hay que respecto sobre ti y tu cuerpo la gente es metiche”, son otros mensajes por parte de los usuarios en Instagram.

Yailin y rumores de reconciliación con Anuel AA

Hace pocos días, Yailin generó rumores de reconciliación con Anuel AA debido a que publicó una imagen en su historia de Instagram con un tatuaje en su cadera que decía el nombre verdadero del cantante: “Emanuel”, acompañado por una letra A y un corazón.

Las especulaciones no se hicieron esperar por parte del público que asomó una presunta reconciliación entre ambos, quienes son padres de Cattleya. Otras personas creen que es una estrategia de ella para generar celos en su ex, el rapero Tekashi 6ix9ine.