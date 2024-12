Primeras reseñas de 'Nosferatu' la tildan como una obra maestra del terror

La esperada reinterpretación de “Nosferatu”, dirigida por Robert Eggers, ha sido recibida con entusiasmo por la crítica especializada, consolidándose como una de las propuestas más impactantes del género este año. La película debutó en Rotten Tomatoes con un impresionante 93% de aprobación.

Esto sugiere que Eggers ha logrado revitalizar el clásico de 1922 con un enfoque fresco y audaz. Según Grace Randolph de Beyond The Trailer, Eggers entrega “la mejor película de terror gótico victoriano”, destacándose por una producción impecable que cuida cada detalle. Por otro lado, Becky Darke de Total Film asegura que los seguidores de Eggers y del género no quedarán decepcionados.

PUBLICIDAD

Los críticos aman “Nosferatu” de Robert Eggers, posicionando como una de las mejores películas del año

Otros críticos, como David Crow del medio Den of Geek, han elogiado su “espectacular y terrorífico plano final”, mientras que Ian Sandwell de Digital Spy la describe como una mezcla magistral entre los estilos de las películas anteriores del director “La bruja” y “El Hombre del Norte”.

El elenco también ha recibido altas alabanzas. Bill Skarsgård, conocido por sus papeles intensos y transformadores, se mete en la piel del inquietante Conde Orlok, ofreciendo una interpretación que algunos han calificado como “extraordinaria y perturbadora”. Lily-Rose Depp y Nicholas Hoult, por su parte, aportan un equilibrio perfecto entre el encanto y la inquietud, elementos esenciales en la narrativa de esta versión.

La película conserva la esencia inquietante de la obra original, pero añade un subtexto romántico grotesco que no pasa desapercibido. Según Sheraz Farooqi de CinemaDebate, la atmósfera incómoda de Nosferatu es uno de sus mayores logros, mientras que el erotismo inherente a la historia se convierte en un “personaje más” dentro del metraje, aportando una dimensión única.

“Nosferatu” es la película más esperada por los fans del terror

Sin embargo, no todos los comentarios son positivos. Algunos críticos, como Mike Massie de Gone With The Twins, señalan que el guión pudo haber sido más sólido para elevar aún más la propuesta. Por otro lado, Sean Boelman argumenta que la narrativa no logra diferenciarse del vasto catálogo de películas sobre vampiros.

A pesar de estas críticas, “Nosferatu” promete ser una experiencia cinematográfica inolvidable, lista para conquistar tanto a los fanáticos del terror como a aquellos en busca de un relato profundamente atmosférico y visualmente hipnótico. La película llegará a los cines el próximo 25 de diciembre.