Nicole Kidman se siente halagada de ser vista como un "ícono sexual" a sus 57 años

Nicole Kidman ha demostrado que la edad no es un límite cuando se trata de representar la sensualidad y el deseo en la pantalla grande. Con 57 años, la ganadora del Oscar se encuentra promocionando su nueva película, “Babygirl”, un thriller erótico que explora los dilemas emocionales y sexuales de las mujeres en edades mayores.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Kidman expresó su satisfacción al interpretar un personaje como Romy, una poderosa CEO que se ve atrapada en una intensa relación con un joven pasante, interpretado por Harris Dickinson. Para la actriz, este papel representa una oportunidad única de dar voz a una narrativa que rara vez se explora en el cine.

Nicole Kidman habla sobre la sexualidad femenina y la edad

La sexualidad femenina en la madurez es el tema que tanto interesa a Kidman y que es el centro de la película. “Muchas veces, las mujeres son descartadas en cierta etapa de sus carreras como seres sexuales”, comentó Kidman. La película, dirigida por Halina Reijn, es una reflexión sobre los deseos y conflictos internos que muchas mujeres enfrentan.

Durante la entrevista con el popular medio, la actriz añadió que “fue realmente hermoso ser vista de esta manera. Desde el momento en que leí el guion, pensé: ‘Sí, esta es una voz que no he visto antes, un lugar en el que no he estado, y creo que el público tampoco’” resaltando la importancia de la historia.

Para Kidman, este proyecto también fue un reto emocional: “La sexualidad de la película no está escrita para alguien de 20 o 30 años. Representa a una mujer que tiene todo, pero aún se pregunta quién es realmente y qué desea”. Así mismo, el rodaje no estuvo exento de desafíos.

“Babygirl” llama la atención de todos por su temática y atrevimiento

Kidman confesó que la intensidad emocional y física de las escenas la dejaron agotada en ocasiones. Sin embargo, destacó que contar con el apoyo de Reijn y el resto del equipo fue clave para llevar adelante su interpretación de la mejor manera posible

“Babygirl”, que se estrena el 25 de diciembre, ya ha generado opiniones divididas entre quienes la consideran liberadora y quienes la perciben como perturbadora. Pero para Kidman, lo importante es que la película abra una conversación sobre la sexualidad y el empoderamiento femenino en todas las etapas de la vida.