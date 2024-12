Eugenio Derbez revela cómo le gustaría que fuera su funeral

Eugenio Derbez aprovechó la ocasión para compartir sus pensamientos sobre cómo le gustaría que fuera su propio funeral, mientras reflexionaba sobre la reciente partida de la actriz Silvia Pinal, quien falleció el pasado 28 de noviembre en la Ciudad de México.

La noticia de su muerte conmovió profundamente a la industria del entretenimiento, en el que Pinal dejó una huella imborrable. En sus redes sociales, varios artistas le rindieron homenaje, recordando su legado en cine, teatro y televisión.

La reflexión de Eugenio Derbez sobre la muerte

En su cuenta de Instagram, Derbez publicó un video en el que aparece junto a la legendaria actriz, y en una entrevista en el canal Delarosa.tv, habló sobre lo que representó Silvia Pinal para él y para el país.

“He estado pensando en eso y dije: Qué triste que unos días antes todos la veían en las redes sociales y decían ‘ay, anda delicada’, y nadie se acercó en vida a ella”, expresó Derbez, lamentando cómo, en vida, pocas personas se acercaron a apoyarla, pero tras su muerte, todos se volcaron a rendirle homenaje.

A lo que agregó: “Una vez que se muere, México entero se vuelca para ir a despedirla cuando ya no se enteró. Entonces, se me hace un poquito injusto. Creo que siempre hay que celebrar en vida y no en el funeral”. De este modo, Derbez destacó la importancia de celebrar a las personas mientras aún están vivas, en lugar de hacerlo una vez que han partido.

Eugenio Derbez y su visión sobre el funeral

En relación a su propio funeral, Derbez compartió que sí ha pensado en el tema y reveló una idea poco convencional: “He estado pensando en hacer un pre-velorio. Te lo juro que estoy pensando en algo, ya verán”, dijo, dejando entrever que su enfoque sobre el tema es completamente diferente al tradicional.

El comediante agregó que le gustaría que su funeral no fuera un evento solemne ni triste. En lugar de lamentos, Derbez prefiere que se celebre su vida con alegría y humor. “Que cuentes chistes en mi velorio, que sea una fiesta, que se celebre, que no haya lágrimas”, expresó, dejando claro que para él, el mejor tributo sería una celebración llena de risas y buenos momentos.

Además, Derbez mencionó con su característico humor que tiene una petición particular sobre la foto que se utilizaría en su funeral: “Espero que sea una en la que se vea ‘arregladito y peinadito’”, añadió.

Este tipo de reflexiones no son nuevas para Eugenio Derbez, quien en ocasiones pasadas ha comentado su deseo de dejar un legado especial para su despedida. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Derbez compartió que ha pensado durante más de diez años en grabar un programa especial para su funeral. “Quiero dejar un programa grabado. Lo llevo pensando más de 10 años. Algo así de ‘si usted está viendo este programa es porque ya me morí’”, reveló el actor.