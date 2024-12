Thalía revela cómo se siente tras la muerte de su hermana, Ernestina Sodi

Tras el fallecimiento de Ernestina Sodi, quien perdió la vida 64 años, después de enfrentar complicaciones cardíacas que la mantuvieron varios días en terapia intensiva.

La partida de Ernestina ha dejado una profunda tristeza en toda su familia, afectando especialmente a sus hijas Camila y Marina, así como a sus hermanas Thalía, Gabriela y Federica. En los últimos días, los familiares de la escritora han expresado públicamente el dolor que sienten ante su partida.

Thalía ha sentido la pérdida de su hermana

Una de las voces más afectadas es la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’, quien había estado ausente en redes sociales durante varios días. Sin embargo, este fin de semana decidió regresar para compartir con sus seguidores cómo está lidiando con su duelo, una experiencia que califica como “traumática”. A través de su nuevo podcast, Zoom In, estrenado recientemente en YouTube, la cantante se abrió sobre el dolor de perder a su hermana Ernestina.

“Me siento como si me hubiera pasado un tráiler por encima, hagan de cuenta que me pegó un tren a toda velocidad y me hizo volar kilómetros y caer de espaldas en pavimento. Me siento muy vulnerable. Ha sido muy traumático para mi vida, para toda mi familia”, comentó Thalía, quien tiene 53 años, al comenzar su conversación sobre este difícil momento.

Profundizando en sus sentimientos, la artista expresó: “No puedo procesar todavía su ausencia en este plano material. Abrazarla, platicar, reírnos, eso es lo que añoro, eso es a lo que le lloro y eso es lo que me parte, es algo que no se puede poner en palabras, es una pérdida y es irremplazable”.

Thalía ha sentido el apoyo de sus fans

A través de su cuenta de Instagram, Thalía también agradeció a sus seguidores por su apoyo incondicional durante estas semanas. “Gracias a todos los que no me han soltado estas semanas. Gracias por siempre estar aquí para mí, por sus palabras de aliento. Con este amor y cuidado me estoy sintiendo mucho mejor y agradecida por tenerlos”, escribió.