Francisco Zamora sorprende a Alex DJ: “Tú me caías bien mal”

El presentador y actor Francisco Zamora sorprendió al animador del programa de juegos “Puerto Rico gana” (Telemundo), Alexis Colón, conocido como Alex DJ, en medio de una entrevista para su podcast.

En medio de la misma, Zamora le reveló al simpático conductor que le “caía bien mal”.

“Voy aprovechar este momento para decirte algo, tú me caías bien mal. Yo quiero que tú sepas que yo no te soportaba porque yo estaba celoso de ti. Esto te lo digo con el mayor respeto. Yo dije ‘yo le di trabajo a Adolfo. Por qué Adolfo no me llamó a mí para hacer ese programa’. Y que equivocado estaba porque estuvo muy mal de mi parte. Habían cosas que yo no entendía de ti. No entendía por qué te iba tan bien. Te digo esto para que veas que todos nos equivocamos”, sostuvo Zamora.

Por su parte, Alex DJ con rostro sorprendido le contestó: “Gracias por tus palabras, de verdad. No lo sabía, realmente no”.

“No me tocaba decírtelo. Yo sabía que esto era una mier.. , mía”, contestó Zamora.

La entrevista completa de Alex DJ fue transmitida en las redes sociales de Zamora.

