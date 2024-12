¿Cuántas versiones hay de All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey?

La icónica canción “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey ha sido lanzada en varias versiones a lo largo de los años, siendo la cantante actualmente conocida como la ‘Reina de la Navidad’.

A continuación te compartimos algunas de las principales, pues han tenido gran éxito.

Versión original (1994)

Esta es la versión más conocida de la canción, que forma parte del álbum “Merry Christmas” lanzado en 1994. Fue escrita y producida por Mariah Carey y Walter Afanasieff, y se ha convertido en un clásico navideño.

Versión del álbum “Merry Christmas II You” (2010)

En este álbum de 2010, Mariah lanzó una versión remezclada de la canción, con un estilo más moderno. Esta versión se diferencia por tener un toque más contemporáneo y una producción más pulida, acorde con el sonido de la época.

Versión de “All I Want for Christmas Is You (Extra Festive)” (2019)

Para celebrar el 25 aniversario de la canción, Mariah Carey lanzó una nueva edición de “All I Want for Christmas Is You”, titulada “All I Want for Christmas Is You (Extra Festive)”. Esta versión incluye una producción más orquestada y agrega elementos como un solo de campanas y coros más abundantes, dándole un toque aún más festivo y alegre.

Versiones en vivo

Mariah Carey ha interpretado “All I Want for Christmas Is You” en numerosas ocasiones durante sus conciertos y presentaciones especiales. Estas versiones en vivo suelen tener arreglos diferentes, con improvisaciones vocales o cambios en la instrumentación, según el estilo del show.

Versión de la película “A Christmas Melody” (2015)

En 2015, Mariah Carey protagonizó y dirigió una película para Hallmark titulada “A Christmas Melody”, y en esa película, la canción también aparece en una interpretación ligeramente diferente, adaptada al contexto del film.

Versiones remixeadas

A lo largo de los años, han existido diversos remixes de “All I Want for Christmas Is You”. Algunos de estos remixes son versiones más electrónicas o de club, y se han utilizado en diferentes formatos como singles de promoción o en recopilatorios navideños.

Versiones de otros artistas