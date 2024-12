Carrera de Elton John en peligro por la pérdida de la visión

En una emotiva gala benéfica del musical El Diablo viste a la moda, Elton John conmocionó al público al revelar que sus problemas de visión le impiden disfrutar plenamente del espectáculo para el que compuso la música. “He perdido la vista, y me resulta difícil verlo, pero amo cómo suena esta noche”, confesó el legendario artista mientras agradecía el apoyo incondicional de su esposo. Sus palabras dejaron al público entre un murmullo de perplejidad y admiración por su fuerza.

Aunque Elton John se retiró oficialmente de los escenarios tras su última gira, su pasión por la música sigue intacta. Está trabajando en un nuevo álbum junto a Bernie Taupin, su inseparable amigo y letrista. Sin embargo, sus problemas de visión han retrasado el proyecto. En una reciente entrevista en Good Morning America, compartió que perdió la visión del ojo derecho por una infección en Francia y que su ojo izquierdo tampoco está en óptimas condiciones: “Tengo esperanza de que mejore, pero ahora mismo estoy atascado porque ni siquiera puedo leer una letra”. A pesar de las dificultades, Elton sigue demostrando que su música trasciende cualquier obstáculo.

¿Qué enfermedad provocó la pérdida de visión de Elton John?

El legendario Elton John sigue enfrentándose a los retos que la vida le pone. Según The Guardian, el músico quedó ciego del ojo derecho y con visión limitada en el izquierdo tras una grave infección ocular durante sus vacaciones en Francia. Aunque está en proceso de recuperación, confesó que es un camino lento: “Estoy muy agradecido al excelente equipo médico y a mi familia, que han cuidado de mí durante estas semanas”, escribió en sus redes sociales.

Pero los problemas de salud no terminan ahí. Elton, diagnosticado con diabetes tipo 2 desde hace más de dos décadas, ha cambiado radicalmente su estilo de vida. Ahora cuida lo que come y admite que hace mucho no prueba un dulce: “Puedo comer una manzana o un poco de melón, pero lo que quiero es chocolate y helado. Si pudiera darme una última comida, sería solo de dulces: helado, donuts, tarta de manzana, crumble de ruibarbo”, confesó en el pódcast Ruthie’s Table 4. A pesar de las dificultades, Elton sigue siendo un ejemplo de fuerza y adaptación, mostrando que su espíritu creativo y resiliente permanece intacto.