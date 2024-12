Park Min Jae, famoso actor de k-dramas, muere a los 32 años: ¿De qué falleció?

Fanáticos de los k-dramas se visten de luto por el repentino fallecimiento de Park Min Jae, famoso actor de Corea del Sur que fue reportado sin vida a los 32 años. Gracias a su participación en series como ‘Mr. LEE’ y ‘Little Women’.

Según información de medios surcoreanos, Park Min Jae falleció el pasado 29 de noviembre en China, sin embargo, los hechos no se hicieron públicos hasta el lunes 2 de diciembre, lo que causó conmoción entre sus fanáticos que no pudieron evitar expresar su dolor a través de redes sociales.

El hermano menor del actor se desahogó en internet, donde escribió: “Mi amado hermano se fue a descansar. Espero que la mayor cantidad posible de personas puedan recordar a mi hermano. Por favor, comprendan que no puedo comunicarme con todos individualmente”.

¿De qué falleció Park Min Jae?

Las primeras investigaciones de las autoridades apuntan a que la causa de muerte de Park Min Jae fue un infarto; no obstante, hasta el momento no hay más información al respecto y no se reportó la existencia de problemas de salud relevantes.

Es por esta razón que el fallecimiento del intérprete causó conmoción, pues fue demasiado repentino, hecho que lamentaron sus seguidores con comentarios como: “Estoy en shock, era tan joven. Que descanse en paz” y “Mi más profundo pésame a sus familiares y colegas”.

Park Min Jae será despedido el próximo 4 de diciembre, según indicaron medios locales. Sus seres queridos tendrán la oportunidad de darle el último adiós en su funeral.

¿En qué k-dramas participó Park Min Jae?

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran ‘Mr. LEE’, ‘Little Women’, ‘The Fabulous’ y ‘Deborah’, pues fueron sus papeles en estas producciones los que lo llevaron a ser reconocido entre los fanáticos de los k-dramas.

Uno de sus últimos proyectos fue en ‘My Damn Business’, un drama BL al que fue invitado.